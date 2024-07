Töretlenül népszerű a Balaton + videó

Az előrejelzések szerint a hétvégén újabb hőmérsékleti csúcsok várhatók. Augusztusra is meleget jósolnak a szakemberek, így a vendéglátók abban bíznak, a következő hónap még a mostanit is túlszárnyalhatja vendégforgalom tekintetében a Balatonnál.

A vendéglátóhelyeken sincs ok panaszra. Ebben a balatonszemesi lángosozóban már délelőtt is érkeznek a vendégek.

