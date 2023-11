Tordai Csaba kulcsszerepet vállalt Karácsonyék botrányos adománygyűjtésében

Megosztás itt:

A Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom botrányos, félmilliárdos adománygyűjtésével kapcsolatban zajló nyomozás részeként hajtott végre házkutatást csütörtökön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Tordai Csaba ügyvédi irodájában. A házkutatás tényét ma délelőtt az ügyészség is megerősítette a lapunknak küldött válaszában.

Tordai Csaba (Fotó: Havran Zoltán)

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban az adónyomozók halaszthatatlan eljárási cselekményként végeztek kutatást egy budapesti ügyvédi irodában. A kutatás és lefoglalás ügyész részvételével zajlott, tekintettel arra, hogy a büntetőeljárási törvény (Be.) alapján az ügyvédi irodában tartott kutatáson ügyész jelenléte kötelező. A nyomozó hatóság a kutatás eredményeként biztosított bizonyítási eszközöket őrzésbe vette, a Fővárosi Főügyészség pedig – a törvényi előírásoknak megfelelően – soron kívül indítványt tett a lefoglalásukra, az annak elrendelésére illetékes bíróságnál. A felderítési szakaszban lévő nyomozás érdekeire tekintettel, az ügyben további tájékoztatás jelenleg nem adható” – írta a főügyészség.

Az már korábban egy V. kerületi „Itt lakunk” nevű csoport bejegyzéséből kiderült, hogy csütörtökön, a késő esti órákban a NAV emberei megjelentek a Vécsey utca 4. számnál, és a poszt szerint „az egyik ügyvédi irodában tartottak házkutatást.” Az interneten elérhető címkeresők szerint ezen a címen jegyezték be Tordai Csaba ügyvédi irodáját.

Tehát minden jel arra mutat, hogy Tordai – a főpolgármester ügyvédje és főtanácsadója – irodájában tárolták Karácsonyék jogszerűtlenségek gyanúját is felvető adománygyűjtésének dokumentumait. Az ügyben költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanújával indult nyomozás. Emlékezetes, a botrány azután robbant ki, hogy a Nemzeti Információs Központ (NIK) által az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága számára a tavalyi választások külföldi befolyásolásáról készített, idén júniusi összefoglaló anyag szerint

Karácsony Gergely párbeszédes párttársa, Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között tizenkilenc alkalommal 506 millió forintot fizetett be az általa vezetett, a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára. A pénzek több mint négyötöde külföldi pénznemben, euróban és fontban érkezett a mozgalomhoz.

Ki is az a Tordai Csaba?

Az sem véletlen, hogy Tordai Csaba ügyvédi irodájában lehettek az inkriminált iratok, hiszen régi bizalmi ember a baloldalon: ügyvédje és főtanácsadója Karácsony Gergely főpolgármesternek, államtitkár volt Gyurcsány Ferenc kormányzása idején, és bizalmasa az utolsó baloldali miniszterelnöknek, Bajnai Gordonnak. A jogász ráadásul otthonosan mozog a Soros-szervezetek világában.

Karácsony régi barátja

Tordai nemcsak Karácsony egyik legközelebbi munkatársa, hanem egyúttal az egyik legrégebbi barátja is. Bár Tordai jogásznak, Karácsony pedig szociológusnak tanult az egyetemen, mindkettőjüket érdekelte a politika, és mindketten részt vettek a rendszerváltáskor zajlott kerekasztal-tárgyalások történetét feldolgozó kutatási projektben. Később a 2002-es választás idején is dolgoztak együtt a Medián közvélemény-kutató cégnek.

SZDSZ-es kezdetek

A jogász a pannonhalmi bencés gimnáziumban végzett, de már egyetemista éveiben a liberális közeg felé fordult. A Fundamentum nevű, SZDSZ-közeli jogi lapnak dolgozott, de 2000-ben (február 18.) például a Népszava közölte egy egyetemi hallgatóként jegyzett politikai elemzését. Nem csoda, hogy aztán hamarosan Demszky Gábor munkatársa lett, sőt, az SZDSZ-es Új Generációhoz is csatlakozó Tordait az akkori főpolgármester a párt egyik kulcspozíciójába, az ügyvivői testület tagjának is ajánlotta.

Tordai fiatalemberként komoly karriert futott be a baloldal hatalomra jutását, 2002 tavaszát követően. 2003 és 2005 között az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, 2007. július 1-jétől 2008 februárjáig a gyurcsányi Miniszterelnöki Hivatal jogi és koordinációs szakállamtitkára, 2008 februárjától a MeH államtitkára volt.

Együtt Bajnaival

2010 után Tordai korábbi főnökével, Bajnai Gordonnal együtt reaktiválta magát, a Haza és Haladás Alapítvány keretei közt. A volt kormányfő kormányváltás utáni építkezéséről Szigetvári Viktor egy 2011-es, Mozgó Világos interjúban úgy fogalmazott, hogy „Bajnai megalapította, majd a kuratóriumra – Hegedűs Dórára, Tordai Csabára és rám – bízta a szervezetet, a felügyelő bizottságba pedig a karrierjük érettebb szakaszában levő embereket kért fel: Balázs Pétert, Mester Zoltánt, Oszkó Pétert.” A Bajnai–Tordai-bizalom kérdésére tehát újabb bizonyíték az, hogy az exkormányfő „rábízta” a szervezetét.

Passzív választójogot adott volna a bevándorlóknak

Tordai mindemellett az Alaptörvény kritikusa lett, és még 2011-ben szerzőtársaival egy „civil” alkotmánytervezetet írt. Ez itt érhető el. Ebben többek között javaslatot tettek arra, hogy az önkormányzati választáson a passzív választójogot kiterjesszék a nagykorú menekültekre, bevándorlókra és letelepedettekre.

A Soros-szervezetek embere

Tordai Bajnaival nem tudott választási sikereket elérni, utóbbi 2014-ben az európai parlamenti választások után vissza is vonult. Tordai ügyvédkedni kezdett, a TMC First Tanácsadó Kft.-ben Oszkó Péter, Bajnai korábbi pénzügyminiszterének cégtársa lett. Ezzel együtt továbbra is a balliberális hálózat és a Soros-szervezetek fontos embereként tűnt fel időről időre a sajtóban, így például a magyar állam elleni strasbourgi pereskedések kapcsán. 2011 és 2019 között mindenesetre folyamatos volt a jelenléte a külföldről finanszírozott Átlátszó portálnál.

Tordai kulcsszerepben a Városházán

A 2019. októberi önkormányzati választásokon a baloldal a fővárosban térhetett vissza a hatalomba, és szinte törvényszerű volt, hogy a korábbi főpolgármester, Demszky Gábor egykori kabinetfőnöke, Tordai Csaba is a csapat része legyen. Bár főjegyzőjelöltként is felmerült a neve, végül Tordai a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági elnöke, illetve Karácsony Gergely tanácsadója lett.

A Városháza tervezett eladása miatt kirobbant botrányban az Anonymus néven megismert álarcos alak által nyilvánosságra hozott egyik hangfelvételen Bajnai Gordon korábbi üzlet- és „harcostársa”, Gansperger Gyula arról beszélt, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és Tordai Csaba a volt miniszterelnök emberei, akiket Bajnai ajánlott be Karácsony Gergelynél, és hatalmas befolyással bírnak a főváros vezetésében.

Az említett felvételeken szerint Tordai Csaba ugyan nem „pénzezik”, vagyis a Gansperger által vázolt „jutalékos” rendszerben hozzá nem jutnak összegek, de kulcsszerepet visz az ügyekben. Gansperger Gyula ezt egy helyütt ekképpen magyarázta el beszélgetőpartnerének: „Tehát nincs úgymond hivatali tisztsége. De minden olyan szerződés, rendelkezés, tervezet, ami kimegy a főpolgármestertől, azt ő készíti elő, és ő vizsgálja meg, hogy működőképes-e. Tehát mielőtt ez kimegy a nyilvánosságra, hogy aláírja a Gergő a szerződést, azt a Tordai Csaba láttamozza.”

Tordai szerepéről maga Bajnai Gordon is említést tett az egyik hangfelvételen. „Gyakorlatilag két ember üzemelteti ma a Városházát, ő az egyik”

– mondta az exkormányfő.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester beszél a megnyílt pesti alsó rakpart kapcsán tartott sajtótájékoztatón a Jane Haining rakparton 2023. június 17-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)