Tonnaszám állt a lejárt hús a Fény utcai piacon

Tonnaszám állt a penészes kolbász, kacsamell, szalonna és a romlott szalámi a Fény utcai piac egyik boltjában, amelyet a Nébih be is záratott. A hatóság ellenőrei a 3,2 tonnányi lejárt és ellenőrizhetetlen eredetű termék mellett elborzasztó körülményeket is találtak. „Az egész üzletben nagyfokú rendetlenség uralkodott, az ellenőrök nagy mennyiségű, oda nem illő, használaton kívüli tárgyat – lábbelit, esernyőt, fölösleges dobozokat – találtak az egyes helyiségekben. Az élelmiszert tartalmazó kartondobozok, ládák közvetlenül a padozaton álltak, a radiátorcsövön kolbász lógott. Az elsődleges funkcióját be nem töltő, működésképtelen és erősen szennyezett kézmosóra hulladékkal teli szemeteszsákot akasztottak” – számolt be a Nébih.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A hatóság a feltárt élelmiszer-higiéniai hiányosságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztette a kereskedelmi egység tevékenységét. Az üzlet a súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hibákat azóta kijavította, így – az ismételt hatósági szemlét követően – a Nébih szakemberei feloldották a tevékenység felfüggesztését.