Belföld

Tompos Márton ostoba hőskultusza: Putyin-ellenes máz alatt támogatja a magyar energiabiztonság rombolóját

2025. augusztus 28., csütörtök 20:30 | MTI

Tompos Márton, a Momentum bohóckodó képviselője új mélypontra süllyedt: Facebookon áradozik Robert Brovdiról, az ukrán drónparancsnokról, aki a Barátság kőolajvezeték megtámadásával Magyarország energiaellátását veszélyeztette, és még gyűjtést is indít neki. Kattints, és tudd meg, miért röhejes és veszélyes ez a politikai cirkusz!

  • Tompos Márton ostoba hőskultusza: Putyin-ellenes máz alatt támogatja a magyar energiabiztonság rombolóját

Miközben Szijjártó Péter jogosan tiltotta ki a felelőtlen Brovdit, a Momentum politikusa szánalmas színjátékkal próbálja a „szabad világ” bajnokává tenni. 

Tompos Márton szánalmas színjátéka

A Momentum országgyűlési képviselője ismét bebizonyította, hogy a magyar érdekek védelme helyett inkább a látványos, de ostoba politikai performanszokat részesíti előnyben. A legújabb bohózatában Facebookon jelentette be, hogy gyűjtést indít Robert Brovdinak, annak az ukrán drónparancsnoknak, akit Szijjártó Péter külügyminiszter jogosan tiltott ki Magyarországról, miután egysége megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – hazánk energiaellátásának kulcsfontosságú infrastruktúráját. Tompos szerint Brovdi „hős”, akit a „putyinista Orbán-kormány” és a „ruszkibérenc” Szijjártó nem vehet a szájára.

Ez a cinikus és ostoba hőskultusz nemcsak nevetséges, hanem egyenesen veszélyes a magyar emberek biztonságára és jólétére nézve.

Kezdjük az alapokkal: Robert Brovdi, alias „Magyar”, az ukrán hadsereg drónos alakulatainak parancsnoka, akinek egysége a „Birds of Magyar” nevet viseli. A 414-es drónos felderítő ezred vezetőjeként Brovdi felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért, amely közvetlenül fenyegette Magyarország és Szlovákia energiaellátását. Ez a vezeték nem Oroszországé, hanem Közép-Európa gazdasági stabilitásának egyik pillére, amely a magyar háztartások és ipar energiaellátását biztosítja. Szijjártó Péter döntése, hogy kitiltotta Brovdit, nem „putyinista” összeesküvés, hanem a magyar nemzeti érdekek védelmének logikus és szükséges lépése. Tompos Márton azonban, ahelyett, hogy elismerné hazánk szuverenitásának védelmét, ostoba hőskultusszal és 414 eurós „szimbolikus” adományával próbálja a „szabad világ” bajnokává tenni Brovdit. Ez a gesztus nemcsak nevetséges, hanem egyenesen szánalmas.

Tompos Facebook-bejegyzése szerint a „magyar nép nem egyenlő a putyinista Orbán-kormánnyal”, és arra kéri követőit, hogy támogassák a „Magyar madarait”, mert ők „értik”, miért támadják Brovdi drónjai az orosz energetikai infrastruktúrát. Ez a logika azonban olyan ostoba, hogy szinte már karikatúra. A Barátság kőolajvezeték megtámadása nem Oroszországot, hanem elsősorban Magyarországot és Szlovákiát sújtotta, hiszen ezek az országok az uniós szankciók alóli mentességük révén továbbra is ezen a vezetéken keresztül kapják kőolajimportjuk jelentős részét. A támadás miatt Magyarország kénytelen volt stratégiai tartalékait mozgósítani, ami közvetlen fenyegetést jelentett az energiabiztonságunkra. Tompos szerint mégis a magyar kormány a veszélyes, nem pedig az az ukrán parancsnok, aki szándékosan rombolta hazánk létfontosságú infrastruktúráját. Ez a gondolatmenet nemcsak ostobaság, hanem egyenesen hazaárulás szaga van.

A Momentum politikusa azzal henceg, hogy 414 eurót küldött Brovdi egységének, a 414-es drónos ezrednek, és erre buzdítja követőit is. Ez a gesztus azonban nem a „szabad világ” támogatásáról szól, hanem arról, hogy Tompos és a Momentum képtelen megérteni a magyar érdekeket. Miközben Szijjártó Péter jogosan lépett fel egy olyan cselekedet ellen, amely közvetlenül fenyegette hazánk gazdasági stabilitását, Tompos a magyar emberek kárára próbál politikai pontokat szerezni. Ha ennyire „érti” Brovdi tetteit, talán azt is megmagyarázhatná, miért jó az a magyar családoknak, ha az energiaellátásuk kerül veszélybe? Vagy miért hős valaki, aki egy NATO-tagország infrastruktúráját támadja? A válasz persze egyszerű: Tomposnak fogalma sincs, miről beszél, de a hangzatos Facebook-posztokkal és a „putyinista” kormány elleni kirohanásokkal próbálja elterelni a figyelmet saját ostobaságáról.

A legcinikusabb az egészben, hogy Tompos és a Momentum úgy állítják be magukat, mint akik a „magyar nép” nevében cselekszenek, miközben pontosan az ellenkezőjét teszik. A magyar nép nem ostoba: pontosan tudja, hogy az energiabiztonság és a gazdasági stabilitás nem játék, és hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadás nem Oroszországot, hanem a magyar háztartásokat és ipart sújtotta. Tompos ostoba hőskultusza és gyűjtése nem a „szabad világ” támogatásáról szól, hanem arról, hogy a Momentum kétségbeesetten próbál releváns maradni egy olyan politikai térben, ahol a magyar emberek józan ésszel ítélik meg a tetteket. Brovdi „hősiessége” lehet, hogy Kijevben népszerű, de Magyarországon csak egy felelőtlen provokátor, aki a magyar érdekek ellen cselekedett.

Ez a szánalmas színjáték tökéletesen mutatja, hogy a Momentum és Tompos Márton mennyire elrugaszkodtak a valóságtól. Ahelyett, hogy a magyar emberek érdekeit képviselnék, ostoba gesztusokkal és hazug narratívákkal próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Szijjártó Péter döntése, hogy kitiltotta Brovdit, a magyar szuverenitás és energiabiztonság védelméről szól – valami, amit Tompos láthatóan képtelen megérteni. A magyar emberek azonban nem ostobák: pontosan tudják, ki áll ki mellettük, és ki az, aki ostoba Facebook-posztokkal és 414 eurós „hősi” adományokkal veszélyezteti a jövőjüket. Tompos Márton és a Momentum bohózata nem más, mint egy szánalmas próbálkozás a figyelemfelkeltésre – de az egyetlen, amit elértek, hogy nevetségessé tették magukat.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

 

