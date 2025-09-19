Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten

2025. szeptember 19., péntek 07:59 | Magyar Nemzet
Budapest Bayer Zsolt Charlie Kirk

Több százan vettek részt Bayer Zsolt felhívására a méltóságteljes gyertyagyújtáson az amerikai nagykövetségnél.

  • Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten

Egyre csak gyülekeztek az emberek a Szabadság téren, miután Bayer Zsolt, lapunk publicistája gyertyagyújtásos megemlékezést szervezett az amerikai nagykövetség épülete elé. A Magyar Nemzet munkatársának helyszíni tudósítása szerint még Szabó Bálint is tiszteletét tette az eseményen, trombitálásával próbálta felhívni a figyelmet az eseményre. A tömeg este hat órára már több száz fős volt, az emberek elkezdték elhelyezni a mécseseket.

Bayer Zsolt megköszönte az embereknek, hogy elmentek az eseményre, és sajnálatát fejezte ki, hogy egy ilyen szörnyű alkalom miatt találkoztak.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Október végére átadhatják a magyar autópályát

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

45 éves a Házibuli című film, így néz ki most az 58 éves Sophie Marceau − GALÉRIA

Hont András zseniálisan mattolta Magyar Pétert és az őt ájultan követő sleppet

Dzsudzsák Balázs nem kertelt, hogy fog ez esni Szoboszlai Dominiknak?

Sallaiék edzője gyűlöletcunamit kapott a csúfos BL-vereség után, aki a bírót szidta

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Kétszer fordított, majd csodát tett a nehézsúlyú magyar a vb-elődöntőben

Vezércikk – Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része + videó

További híreink

Vezércikk – Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része + videó

A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el
2
Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó
3
Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson
4
Az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan épül a Brenner-alagút
5
Vezércikk – Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része + videó
6
Háttérkép – Aki nyíltan beszél konzervatív, patrióta nézeteiről, veszélynek teszi ki magát + videó
7
Komment – Nagyobbat durrant a Tisza párt legújabb botránya, mint a volt vezérkari főnök fegyvere valaha is + videó
8
Orbán Viktor: Tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó
9
Folyamatosan üríti ki az illegálisan elfoglalt ingatlanokat az olasz kormány + videó
10
Jövő héten dönthet az Európai Parlament plenáris ülése Magyar Péter mentelmi jogáról + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!