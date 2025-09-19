Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten

Megosztás itt:

Egyre csak gyülekeztek az emberek a Szabadság téren, miután Bayer Zsolt, lapunk publicistája gyertyagyújtásos megemlékezést szervezett az amerikai nagykövetség épülete elé. A Magyar Nemzet munkatársának helyszíni tudósítása szerint még Szabó Bálint is tiszteletét tette az eseményen, trombitálásával próbálta felhívni a figyelmet az eseményre. A tömeg este hat órára már több száz fős volt, az emberek elkezdték elhelyezni a mécseseket.

Bayer Zsolt megköszönte az embereknek, hogy elmentek az eseményre, és sajnálatát fejezte ki, hogy egy ilyen szörnyű alkalom miatt találkoztak.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!