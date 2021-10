Tombol a belharc a baloldalon

– idézte Karácsony Gergely véleményét és tette fel a kérdést Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke.

„Akkor kérdezem: Ki szakított az MSZP-vel és alapított új pártot 2010 után? Ki szövetkezett az MSZP-vel és fogadja el annak támogatását 2010 után különböző posztokra jelentkezve? Szóval?”

– tette helyre Gyurcsány az előválasztáson második helyen végző Karácsonyt, aki az eredményhirdetés után rögtön szövetkezni kezdett a győztes Dobrev Klára ellen.

– közölte Czeglédy Csaba, a DK botránypolitikusa, aki megjegyezte: Karácsony Gergely is gyakorlatilag amiatt erőltette, hogy kétfordulós legyen a miniszterelnök-jelölti előválasztás, nehogy véletlenül Dobrev Klára nyerjen, amikor még 5-6 jelölt versenyez.

"Azt a szabályt alkották meg – maga Karácsony is –, hogy a második fordulóba a három legerősebb jelölt kerüljön be, és a választók döntsék el, hogy ezen három jelölt közül ki nyerjen. Karácsony azonban most éppen ezen szabályokon akar a saját maga érdekében változtatni azzal, hogy el akarja érni, ne három, hanem csupán kettő jelölt versenyezzen a második fordulóban. Úgy akarja csűrni-csavarni, hogy a végén ő nyerjen, mert azt hiszi, hogy ez jár neki. Ne vegye el az érdemi választás lehetőségét a kormányváltást akaró választóktól!"