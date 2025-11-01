Keresés

Belföld

Tölgyessy Péter: A Fidesz megnyerheti a választást

2025. november 01., szombat 13:27 | Magyar Nemzet
Tölgyessy Péter Orbán Viktor Magyar Péter 2026-os választás magyar politikai viszonyok

A magyarországi ellenzék nem szereti érzékelni, de Orbán Viktor számottevő tényező Tölgyessy szerint is.

  • Tölgyessy Péter: A Fidesz megnyerheti a választást

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Nemrég még biztosra vette Magyar Péter győzelmét, ma már azonban kezd kiábrándulni belőle Tölgyessy Péter is – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalára feltöltött videójában. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy az ellenzéki megmondóemberré avanzsált Tölgyessy szerint is elfogyott a lendület Magyar Péter mögül. Szabályos extázisban van az ellenzéki közeg. Közvetlenül a napirenden levőnek látja az Orbán Viktor bukását. Most sajnos ellent kell mondanom – jelentette ki Tölgyessy Péter, aki szerint elakadóban van Magyar Péter kampánya.

Tölgyessy szerint Orbán Viktor október 23-i beszéde is hatásosabb volt: „Összehasonlíthatatlanul koncentráltabb volt, és Orbán Viktor furcsa mód nagyon őszintén beszél. Hatásosan is adta elő a miniszterelnök” – vélekedett az ellenzéki megmondóember. Majd rámutatott: A Magyar Péteré az meg ilyen félperces, egyperces internetes poénok sora volt, amik csengtek-bongtak. Nagyon szépen meg lehetett őket tapsolni, de nem láttam benne egy államférfiúi koncepciót Magyarország bajainak a megoldására.

Tölgyessy Péter ráadásul még ennél is tovább ment, nem csak Magyar Péter államférfi mivoltát kérdőjelezi meg, de az ígérgetéseit sem tartja elegendőnek. Hát igen, jól láthatóan megkezdődött a kiábrándulás Magyar Péterből – összegzett az ellenzéki térféllel kapcsolatosan Deák Dániel.

Tölgyessy Péter azt is hangsúlyozta:

nagyon kicsi ország vagyunk, de Orbán Viktor ebben a palettában számottevő tényező. Számomra még ma is hihetetlen, pedig évek óta így van.

Nagyjából a migrációs válság, tehát 2015 óta Magyarország vezető helyen van, és azt hinné az ember, hogy ez majd lecseng valamelyest, és nem. Magyarország említése, és főleg Orbán Viktor említése az amerikai lapokban nagyjából alatta van a brit–francia–német szintnek, de rögtön utána következik és messze-messze meghaladja Hollandiát – magyarázta.

Tehát Orbán Viktor egy nagyon komoly szereplő ebben a dologban. Ezt nem szereti a magyar ellenzék érzékelni – hangsúlyozta Tölgyessy Péter. Hozzátette: nem szabad elfelejteni, azt, amit Trump az egyiptomi békekonferencián mondott: „fantasztikus vagy, Viktor”. Az amerikai elnök akkor még olyanokat is mondott az ő meghívására odaérkezett miniszterelnöknek, hogy bár sokan nem szeretik, de az ő szava számít és 100 százalékban mögötted vagyunk.

 Fotó: képernyőfotó

 

