Tőkés László: Érzéseim nincsenek, csak reményeim

Este hét óra. Bezártak a szavazókörök, véget ért a választás. Elméletileg már megvan a győztes, de eredmény még nincs, semmit sem tudunk. Olyan ez a néhány, előttünk álló óra, mint amikor a rulettjátékosok már megtették tétjeiket, a krupié megpörgette a fehér golyót, amely csak kering-kering körbe-körbe, de még senki sem tudja, melyik számon állapodik majd meg. Leegyszerűsítve a játékot: piros vagy fekete. Fidesz vagy ellenzéki összefogás. A golyó már gurul, a kocka el van vetve.

A Fidesz a Duna-parton, szemben a műszaki egyetem patinás főépületével, egy új korszak ugyancsak jellegzetes épületénél, a Bálnánál tartja eredményváró estjét. Este hétkor a környéken még nyoma sincs feszültségnek. Megkésett kocogók róják utolsó kilométereiket napnyugta előtt, kutyasétáltatók engedik szabadjára kedvenceiket, akik oda is potyogtatnak, ahová nem kellene. A Boráros téren a megszokott néhány borissza kortyolgatja megszolgált lélekmelegítőjét, a szomszédos játszótér még narancs színekben pompázik, a dühöngő üres, az ilyenkor megszokott kínai társaság úgy látszik, hűvösnek találja az időt a játékhoz. Este hétkor a Bálnánál csak úgy kéttucatnyi ember fagyoskodik a metsző északnyugati szélben, de szép lassan több irányból is szállingóznak az emberek. A kordon túloldalán Kálomista Gábor filmproducer, a Thália Színház ügyvezető igazgatója nyugodtan füstöl elektromos cigarettájával, nem árulkodik izgalomról a tekintete. Ugyanezt mondhatjuk az egyszer csak felbukkanó Tőkés László református püspökről is, aki megszokott joviális stílusában válaszolt kérdésemre, ami mi más is lehetne, minthogy mik a megérzései a választásokat illetően.

– Megérzéseim nincsenek, csak reményeim – felelte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke.

Hét óra után néhány perccel a Fidesz két politikusa, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tartott közös sajtótájékoztatót. Előbbi köszönetet mondott a határon túli nemzettársak felelős magatartásáért, utóbbi pedig a magas részvételt méltatta.

Igen, hét óra után még csak ennyit tudunk, magas a részvétel, durván ugyanakkora, mint négy évvel ezelőtt.

A golyó már pörög, Tőkés Lászlóval fogalmazva, csak remélhetjük, hogy a megfelelő színű rekeszben áll meg.

A stabilitás mindennél fontosabb

A Bálna északi oldalán lépnek be az épületbe a meghívott vendégek. Regisztráció, QR-kód leolvasás, csomagátvizsgálás után lehet csak túljutni az előtéren. Több ismert embert is fel lehet fedezni az érkezők között, így például a háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Kovács Katalin stílszerűen narancssárga magassarkú cipőben érkezett a férje oldalán. Feszültségnek egyelőre itt sincs nyoma, mindenki fegyelmezetten kivárja a sorát, fennakadás nélkül zajlik a bebocsátás. Fél kilencre a meghívott vendégek benépesítik a rendezvényközpontot, már csak a későn érkezők szállingóznak. De persze ők sem maradnak le még semmiről. Spanyol beszéd üti meg a fülemet a bejáratnál. A két fiatalemberhez lépek, azt tudakolva, mi járatban vannak.

– Spanyolországból jöttünk, az ottani jobbközép párttól, a Fidesz meghívására.

– Mit gondolnak, Magyarországnak milyen eredmény lenne a legjobb? – kérdezem őket.

– Csakis a Fidesz további kormányzása. A jelenlegi európai helyzetben az önök országában a stabilitásnál nincs fontosabb.

Ezzel válunk el egymástól.

A „rajongói” oldalon lassan gyülekeznek az emberek, még fél kilenc körül is csupán pár százan várakoznak. Két idős hölgy árul magyar zászlókat, vacogva, kicsit csalódottan kínálják portékájukat, egyelőre elmaradnak a vevők.

De nincs is miért sietni, az első adatok csak kilenc óra körül várhatóak. Bár itt is mindenki úgy tudja, az előzetes becslések a Fidesz győzelmét ígérik.

Fotó: MTI/Kiss Gábor