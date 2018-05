„Többet tényleg nem kell jönnöm” - most a közrádióban szerepelt Hadházy Ákos

„M1 pipa, Kossuth pipa, gondolom, többet tényleg nem kell jönnöm. De ha lesz itt egy tüntetés, arra nagyon szívesen eljövök” – számolt be Facebookon Hadházy Ákos, aki a köztévé után a közszolgálati rádióba is meghívtak. A leköszönő LMP-társelnök szerint azért, mert „Saller Benedek helytelen viselkedésén akartak csámcsogni”, ám a politikus ehelyett az élő adásban elmondta, hogy szerinte Budapesten lehet hallgatni valódi híreket adó rádiókat is, „de vidéken csak a Kossuth agitációs propagandája fogható. Folyamatosan sulykolják azt a hazugságot, hogy az ellenzék csak azért beszél a kormány bűneiről, mert milliószámra akar valamiért “migráncsokat” betelepíteni”.

Kijelentette: nyilvánvalóan azzal a céllal hívták be a Kossuth rádióba, hogy „égessék kicsit”, de a műsorban megjegyezte, hogy Tiborcz István, vagy Farkas Flórián ügyei kapcsán nem hívták be az állami rádióba, ahogyan az Öveges-program kapcsán sem készítettek interjút vele.

M1 pipa

A leköszönő társelnök legutóbb április végén szerepelt az állami médiában, az M1 reggeli műsorában arról kérdezték volna Hadházyt, hogy mi várható pártja körül a jövőben, számít-e szakadásra. Ám ehelyett a korrupcióról beszélt, megkérdezte a köztévé műsorvezetőjét, hogy emlékszik-e miről beszélt, amikor legutóbbi ottjártakor ismertette, hogyan lopták el Farkas Flóriánék a roma felzárkóztatásra szánt pénzeket. Az M1 műsorvezetője nem emlékezett erre, így Hadházy felidézte, hogy másfél éves LMP társelnöksége alatt egyszer sem hívták be a köztévé stúdiójába.

Az M1-en kijelentette azt is, a választás végeredménye nem csak az ellenzéki feszültségeken múlt, hanem azon is, hogy az állam „milliárdokat költött olyan hazugságok terjesztésére”, hogy az ellenzék csak azért beszél a korrupcióról, mert menekültek millióit akarják betelepíteni. Hozzátette, az ellenzék is fontos problémának tartja a menekültügyet, de még erről sem kérdezték meg őket. Ugyanakkor nem csak ez az egy probléma van Magyarországon, de a többiről sem engedték őket beszélni az MTVA-ban.

„Ön elhiszi, hogy az ellenzék egymillió menekültet hozna be Magyarországra?” – tette fel a kérdést Hadházy. A műsorvezető ezt annyival rázta le, hogy ő nem nyilváníthat véleményt politikai kérdésekről.