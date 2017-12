Többet költünk idén karácsonykor

A friss kenyérből fogyott a legtöbb a szenteste előtti napon ebben az óbudai élelmiszer-áruházban. A húspultnál lézengtek a vásárlók.

24-re a vevők többsége túl van az ünnepi nagy bevásárláson, jellemzően az elfelejtett vagy a listáról lefelejtett dolgokért ugranak be a boltokba.

A nagyobb bevásárlóközpontokban átlagos hétvégi forgalom volt. De akadt egy-két bolt, ahol sor állt.

Az idei karácsony műszaki slágertermékei azok az eszközök, amelyek okostelefonról irányíthatók.

Még jelen pillanatban is elég sokan vannak viszont, jellemzően most már a kiegészítő ajándékoké a főszerep, ezeket keresik a vásárlók, hogy meg van a fő ajándék, és mi lenne az az apróság, amit mellé tennének. De természetesen előfordul az is, hogy valaki ilyenkor vásárol még televíziót magának, tavalyi évben is volt rá példa, hogy az utolsó tíz percben jött be egy vásárló, hogy neki nagyon fontos, hogy most egy jó televíziót vásároljon – nyilatkozta Szánthó Balázs, a Média Markt Árkád ügyvezető igazgatója.

Idén 8 százalékkal többet, 43 ezer forintot költött egy átlag magyar vásárló karácsonykor. Többségük a havi fizetéséből állja az ünnep költségeit és nem a megtakarításait apasztja.