Többet kaphatott a földjéért a fideszes

5.50 - CSÜTÖRTÖKÖN IS REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. 6.30 - MOMENTUMOS MÓDSZER A KAMUPÁRTOK LELEPLEZÉSÉHEZ. VENDÉG: HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ, MOMENTUM MOZGALOM. 6.40 - FIDESZ-EGYÜTT KÖZELHARC EGY MIGRÁNSOZÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN. VENDÉG: VAJDA ZOLTÁN ELNÖKSÉGI TAG, EGYÜTT. 8.30 - A PERONON DÚRÓ DÓRA A JOBBIK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE. BÉCSBEN „MIGRÁNSOZOTT” ÉS „KOSZOS UTCÁZOTT” LÁZÁR JÁNOS; PROPAGANDA VIDEÓJÁT NÉHÁNY ÓRA MÚLVA TÖRÖLTE A FACEBOOK. TUZSON BENCE SZERINT BRÜSSZEL, SOROS GYÖRGY ÉS AZ ENSZ UTÁN MÁR A FACEBOOK IS BEAVATKOZIK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA. TÖBB OSZTRÁK POLITIKUS TILTAKOZOTT A MAGYAR MINISZTER PROPAGANDA VIDEÓJA MIATT. OSZTRÁK NAPILAP: ORBÁN KAMPÁNYA KIZÁRÓLAG IDEGENELLENES RETORIKÁRA ÉPÜL. EGYÜTT: BUKOTT ÚTON JÁR LÁZÁR JÁNOS, AMIKOR PUTYINISTA MÓDON HAZUDIK A NYUGAT HANYATLÁSÁRÓL. VONA GÁBOR: LÁZÁR JÁNOS VIDEÓJA ÁRTOTT AZ OSZTRÁK-MAGYAR KAPCSOLATOKNAK. LMP: ÁPRILIS 8-ÁN A VÁLASZTÁSKOR MINDENKINEK MEG KELL MOZDULNIA A VÁLTOZÁS ÉRDEKÉBEN. KUNHALMI: HA SEGÍT AZ LMP, KISÖPRÖM A FIDESZT A VÁLASZTÓKERÜLETEMBEN. REZSICSÖKKENTÉSSEL KAMPÁNYOL A FIDESZ. KARÁCSONY GERGELY: ORBÁN AZ ALKALMATLANSÁGÁT JELENTETTE BE A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSSEL. RÉTVÁRI BENCE SZÓRÓLAPJÁT TERJESZTETTÉK A KISMAROSI CBA-BAN - ALFAHÍR.HU. TOVÁBBRA IS RASSZISTÁNAK TARTJA ORBÁN VIKTORT AZ ENSZ EMBERI JOGI FÕBIZTOSA. SEM A KORMÁNY MEGHÍVOTT MINISZTEREI, SEM PEDIG AZ ELIOS-ÜGY ÉRINTETTJEI NEM VOLTAK OTT, AZ ELLENZÉKI PÁRTOK ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN. LMP: TÖBBSZÖRÖS ÁRON SAJÁTÍTOTTA KI AZ ÁLLAM EGY EGRI FIDESZES KÉPVISELÕ FÖLDTERÜLETEIT. DK: KAMUPÁRTOKKAL GYENGÍTI A FIDESZ AZ ELLENZÉKET A VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN. VÁLASZTÁS: AKÁR 53 JELÖLT IS INDULHAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI VÁLASZTÓKERÜLETBEN. NVB: A SZEGÉNYEKÉRT PÁRT ÉS A CSALÁDOK PÁRTJA EGY-EGY JELÖLTJE IS VISSZAÉLT AZ AJÁNLÁSOKKAL BÉKÉS MEGYÉBEN. MÉG A VÁLASZTÁSOK ELÕTT ELINDUL AZ ÉPÍTKEZÉS PAKSON. HORVÁTORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉSÉNEK ERÕSÍTÉSÉRÕL TANÁCSKOZOTT A KÉT ORSZÁG VÉDELMI MINISZTERE BUDAPESTEN. CSECSENFÖLDÖN AZ ERÕS KÖD MIATT, LEZUHANT AZ OROSZ HATÁRÕRSÉG HELIKOPTERE, TÖBBEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. TÁVOZIK A FEHÉR HÁZ LEGFÕBB GAZDASÁGI TANÁCSADÓJA AZ IMPORTVÁMOK MIATTI VITÁK KÖZEPETTE. WASHINGTON ÚJABB SZANKCIÓKKAL SÚJTJA PHENJANT KIM DZSONG NAM MEGÖLÉSE MIATT. AZ ÕSZI, FÉLIDÕS VÁLASZTÁSOK ELSÕ ELÕVÁLASZTÁSAIN TEXASBAN A REPUBLIKÁNUSOK BIZONYULTAK ERÕSEBBNEK SAJTÓÉRTESÜLÉS SZERINT. KIVÉGEZTEK EGY GYILKOSSÁG MIATT ELÍTÉLT FÉRFIT FEHÉROROSZORSZÁGBAN. ELÕSZÖR ÍTÉLTEK EL VALAKIT A SZEXISTA VERBÁLIS AGRESSZIÓT TILTÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN BELGIUMBAN. AZ ENSZ-FÕTITKÁR A KELET-GÚTÁNAK SZÁNT SEGÉLYEK BEENGEDÉSÉT SÜRGETI. ISZLÁM ÁLLAM - ISMÉT FELTÉTELEZETT DZSIHADISTÁKAT VETTEK ÕRIZETBE TÖRÖKORSZÁGBAN. MAGÁRA VÁLLALTA A FELELÕSSÉGET A KEDDEN LELÕTT OROSZ GÉP PUSZTULÁSÁÉRT EGY SZÍRIAI FEGYVERES CSOPORT. FELTÉTELEZETT AMERIKAI DRÓNCSAPÁS VÉGZETT 27 TÁLIB LÁZADÓVAL KELET-AFGANISZTÁNBAN. KETTÉVÁGTÁK A SZÍRIAI LÁZADÓK ELLENÕRIZTE DAMASZKUSZI ELÕVÁROSI TÉRSÉG, KELET-GÚTA TERÜLETÉT A KORMÁNYERÕK ÉS A VELE SZÖVETSÉGES MILÍCIÁK. A MÉRÉSEK ÓTA AZ IDEI VOLT AZ EDDIGI LEGMELEGEBB TÉL AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN. SZÜLÕVÁROSÁBAN, KEREKEGYHÁZÁN ELBÚCSÚZTATTÁK LÁZÁR BENCÉT, AZ ÚJPEST LABDARÚGÓCSAPATÁNAK KORÁBBI, 26 ÉVESEN ELHUNYT TÁMADÓJÁT. 2,4-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDMOZGÁS VOLT A SOMOGY MEGYEI VESÉN. TÓBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI TAPOLCÁN, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. ISMÉT LEOMLOTT A VAKOLAT A PÉNZTÁRAKHOZ VEZETÕ FOLYOSÓ BEJÁRATÁNÁL A NYUGATI PÁLYAUDVARON. SOROZATGYILKOS LEHET A RÁKÓCZFALVI KETTÕS GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJA, BEVALLOTT EGY HARMADIK GYILKOSSÁGOT IS. SZERDA DÉLELÕTT ELOLTOTTÁK A TÛZOLTÓK A TÜZET A FÕVÁROS IX. KERÜLETÉBEN, A SOROKSÁRI ÚTNÁL ÁLLÓ RAKTÁRBAN. MILLIÓS ÉRTÉKBEN LOPTAK MÛSZAKI CIKKEKET EGY NAGYKANIZSAI ÁRUHÁZBÓL, A RENDÕRSÉG KERESI A TETTESEKET.