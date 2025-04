Többen nagyszombatra hagyták a húsvéti bevásárlást + videó

Megosztás itt:

Őri Panna, a HírTV tudósítója: "Elárasztották ezt a szupermarketet a vásárlók nagyszombaton, hiszen a húsvéti időszakban ez az egyetlen egy nap, amikor nyitva tartanak a boltok. Szóval, nekem volt már lehetőségem beszélgetni vásárlókkal, akik azt mondták, hogy a hagyományos ételek kerülnek náluk is a húsvéti asztalra. A tojás, a sonka, a hagyma és a fonott kalács. De ugyanúgy nagyon sokuk kosarába láttam különböző tejtermékeket, sajtokat, tejfölöket leginkább és a friss gyümölcsök, zöldségek közül is nagyon sokan válogatnak a szupermarketben. A legnagyobb sláger most, azt mondák a retek és az újhagyma, de ugyanígy nagyon nagy a választék a friss tavaszi virágok, virágcsokrok közül is és bizony vannak még nagyon sokan, akik a húsvéti ajándékokat is ma vásárolják meg."