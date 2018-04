Több tízezres tömegre számít a rendőrség a szombati tüntetésen

Már több mint százezren érdeklődnek a szombat délutánra szervezett „Mi vagyunk a többség! – Tüntetés a demokráciáért” nevű rendezvény iránt, amely 17.30-kor kezdődik a fővárosban az Operánál – ahonnan a tervek szerint a Kossuth térre vonulnak majd. A szervezők szerint a Fidesz választási rendszere, a kormány gyűlöletkampánya a többséget egyharmados kisebbségbe szorította, ezért a többi között követelik:

A szavazatok újraszámlálását!

Gyűlöletkampány helyett szabad sajtót, pártatlan közmédiát!

Tisztességes választást! Új választási törvényt!

Az ellenzék ne magával harcoljon, hanem álljon ki a többségért!

Már telepítik a kamerákat

A rendőrség is nagy erőkkel készül a rendezvényre, és láthatóan a hatóságok is több tízezres rendezvényre számítanak. A Hír TV Online is úgy értesült, hogy hatalmas a készültség, rengeteg rendőr lesz kint az utcákon, a 444 egyik olvasója pedig a Kossuth tér környékén lett figyelmes arra, hogy térfigyelő kamerákat szerelnek fel. Emellett több kamerás autót is telepítettek a környékre.

444.hu

Mozgósít az ellenzék

A rendezvényen való részvételre az ellenzéki pártok is buzdítják a híveiket. A Jobbik azt írta, „a Jobbik országos választmányának és országos elnökségének döntése értelmében, a párt vezetése és képviselőjelöltjei részt vesznek szombaton a kormányváltásért szerveződő tüntetésen. Percről percre egyre több olyan eset lát napvilágot, melyek megerősítik, hogy országos méretű választási csalás történt, melyet a Fidesz-KDNP koordinált.”

Az MSZP közölte, a választás után soha sem tapasztalt számú bejelentés érkezett a szavazáson észlelt szabálytalanságokról a párthoz. „A szükséges jogi lépéseket megtettük, ezzel együtt az MSZP úgy döntött, hogy részt vesz szombaton a tüntetésen az Operánál mindazokkal, akiknek fontos a demokrácia és a választás tisztasága.” A szocialisták budapesti elnöke, Kunhalmi Ágnes külön Facebook-posztban buzdított részvételre. A Párbeszédben és az LMP-ben információink szerint egyelőre nem született döntés arról, hogy miképp állnak a rendezvényhez – de vélhetően támogatják a megmozdulást.

A DK is részt vesz a demonstráción „Milyen ország az, ahol még a választási eredményről is kiderülhet, hogy elcsalták? Nem Magyarország, a mi hazánkban ilyet senki nem tehet meg következmények nélkül! Itt az ideje a nemzeti ellenállásnak! Nekünk is és Neked is ott a helyed a szombati tüntetésen” – írta a Facebookon Gyurcsány Ferenc pártelnök, valamint a Momentum is támogatja a rendezvényt.

Rékasi: Egyre lehetetlenebb lesz majd Magyarországon élni

Rékasi Zsigmond aktivista Egyenesen című műsorunkban azt mondta: ha a magyar emberek nem fognak össze a jelenlegi rendszer ellen, akkor egyre lehetetlenebb lesz majd Magyarországon élni.

Lehet, hogy mi már nem fogunk Magyarországon gyereket nevelni vagy itt leélni az életünket, pedig én nagyon szeretném, tényleg nagyon szeretném. És a barátaimmal és az ismerőseimmel is együtt mind, és gondolom, mind, akik itt ülnek, a stúdióban vagy akár a televízió túloldalán, gondolom azért is nézik az adást, de ez egyre lehetetlenebb. És hogyha most az emberek nem állnak ki ez ellen, és tényleg most már a magyarságnak sajnos ez egy tulajdonsága, hogy nagyon sokáig tűr, és csak aztán reagál egyszer. Reagáljunk most, és ténylegesen legyen megint egy összetartó Magyarországunk – jelentette ki a diákaktivista.

Fidesz: Soros

Ez az a fajta sorosista brigád, amelyik, ha nem a szája íze szerinti eredmény születik, akkor nekimegy a demokráciának is – mondta az M1-en a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvégi Balázs a tüntetés kapcsán azt mondta: az ellenzék lenézi az embereket, semmibe veszi a választói akaratot, a kristálytiszta eredményt mindenkinek el kellene fogadnia.

A CÖF–CÖKA úgy fogalmazott: az ellenzéki pártok az utcai földharc provokálásában érdekeltek, így kül- és belföldi felbujtóikkal egyetemben a szilárd többségű választási győztesek ellen szervezkednek.