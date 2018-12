Több tízezer fiatalnak térítették vissza a sikeres nyelvvizsgadíját

2018. DECEMBER 17., HÉTFÕ BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁST INDÍTOTT AZ ÓBUDAI JEGYZÕ AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL. A FIDESZ SZERINT ELFOGADHATATLAN, HOGY POLITIKUSOK ERÕSZAKKAL AKARNAK BEAVATKOZNI EGY SZERKESZTÕSÉG MÛKÖDÉSÉBE. ELTÁVOLÍTOTTÁK AZ MTVA SZÉKHÁZÁBÓL HADHÁZY ÁKOST ÉS SZÉL BERNADETTET A BIZTONSÁGI ÕRÖK. AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ NEM ZAVARHATJA MEG A KÖZINTÉZMÉNY RENDELTETÉSSZERÛ MÛKÖDÉSÉT MONDTA IFJ. LOMNICI ZOLTÁN ALKOTMÁNYJOGÁSZ. AZ ELLENZÉK RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉST HÍVNA ÖSSZE, SZERINTÜK TÖBB KÉPVISELÕTÁRSUK MENTELMI JOGÁT IS MEGSÉRTETTÉK AZ MTVA-NÁL. PAPP DÁNIEL MTVA-VEZÉRIGAZGATÓ: AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK VISSZAÉLTEK HATALMUKKAL. AZ MTVA FELJELENTÉST TETT HADHÁZY ÁKOS ÉS SZÉL BERNADETT ELLEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MINDENKINEK LEHETÕSÉGE VAN A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSHOZ, DE AZ ERÕSZAKOT EL KELL ÍTÉLNI ATV. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ TÁBORNOKI KINEVEZÉSEKET ADOTT ÁT A SÁNDOR-PALOTÁBAN. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A PARLAMENTBEN FOGADTA BINALI YILDIRIM TÖRÖK HÁZELNÖKÖT. A GARANTÁLT BÉRMINIMUM 200 EZER, A MINIMÁLBÉR 150 EZER FORINT LEHET JÖVÕRE MAGYAR IDÕK. FEBRUÁR 1-JÉTÕL KERÜLNEK FORGALOMBA AZ ÚJ 500 FORINTOSOK, A RÉGI BANKJEGYEKKEL 2019. OKTÓBER 31-IG LEHET FIZETNI MNB. NOVÁK KATALIN: 17 EZER CSALÁD JOGOSULT A GYEREKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJÁRA, A JUTTATÁS HAVI BRUTTÓ 100 EZER FT LESZ. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A NAV ÉS AZ IPOSZ A KISVÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI ISMERETEINEK BÕVÍTÉSÉRE. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS MINISZTER ÉS GULYÁS TIBOR HÖOK-ELNÖK. ORBÁN VIKTOR JOSEP BORRELL SPANYOL KÜLÜGYMINISZTERT FOGADTA A PARLAMENTBEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: ALKATRÉSZGYÁRTÓ ÜZEMET LÉTESÍT MAGYARORSZÁGON AZ AIRBUS HELICOPTERS, A BERUHÁZÁS 2021-RE KÉSZÜL EL. 2300-NÁL IS TÖBB KISTELEPÜLÉS KAPOTT SZOCIÁLIS TÜZELÕANYAGOT A BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL. MA-HAL: ELEGENDÕ HAL LESZ IDÉN AZ ÜNNEPEKRE, AZ ÁRAK 5-7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK A TAVALYIHOZ KÉPEST. ÚJABB 8 DARAB, EMELETES MOTORVONAT SZÁLLÍTÁSÁRÓL ÍRT ALÁ SZERZÕDÉST A MÁV-START ZRT. ÉS A STADLER BUSSNANG AG HÉTFÕN. 2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ. GULYÁS JÁNOS, A WAVEMAKER HUNGARY KFT. ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA LETT A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG ELNÖKE 2019 ÉS 2021 KÖZÖTT. A JANUÁR 7-ÉN KEZDÕDÕ HÉTEN TÁRGYALJA A BRIT ALSÓHÁZ A BREXIT FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ VITÁT KÖZÖLTE THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ. AZ EU 120 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A SZÍRIAI MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT JORDÁNIÁBAN, IRAKBAN ÉS TÖRÖKORSZÁGBAN. RÓMA BRÜSSZEL VÁLASZÁT VÁRJA A MÓDOSÍTOTT OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETTEL KAPCSOLATBAN, AMELYNEK MÉG MINDIG NINCS VÉGLEGES VÁLTOZATA. BOMBATÁMADÁST TERVEZETT A RÓMAI SZENT PÉTER BAZILIKÁBAN DECEMBER 27-RE EGY SZOMÁLIAI FÉRFI, AKIT A HATÓSÁGOK BARI VÁROSÁBAN VETTEK ÕRIZETBE. CSEH KÜLÜGYMINISZTER: CSEHORSZÁG AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSÉNEK SZERDAI ÜLÉSÉN A VILÁGSZERVEZET GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELLEN FOG SZAVAZNI. SVÉD NAPILAP: EGYETLEN SVÉD TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT SEM KÍVÁN A LEMONDANI A KÍNAI HUAWEI MOBILHÁLÓZATI BERENDEZÉSEINEK A HASZNÁLATÁRÓL. FORRADALMAKAT AKAR SZÍTANI A NYUGAT A VOLT SZOVJET TAGKÖZTÁRSASÁGOKBAN JELENTETTE KI SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER. "BRUTÁLIS TÁMADÁSNAK" NEVEZTE AZ UKRÁN MINISZTERELNÖK OROSZORSZÁG KERCSI-SZOROSBAN TÖRTÉNT NOVEMBER 25-I AKCIÓJÁT. KANADA FEL AKAR MONDANI EGY SZAÚD-ARÁBIÁVAL KÖTÖTT 15 MILLIÁRD DOLLÁROS FEGYVERVÁSÁRLÁSI SZERZÕDÉST A HASOGDZSI-ÜGY MIATT. BOMBA ROBBANT HAJNALBAN A SZKAJ GÖRÖG TELEVÍZIÓ ÉPÜLETÉNÉL, NEM SÉRÜLT MEG SENKI, DE AZ ANYAGI KÁR JELENTÕS. A MÚLT HETI LÖVÖLDÖZÉS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK A STRASBOURGI KLÉBER TÉREN. PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG: A KÓRHÁZBAN MEGHALT A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS EGYIK SEBESÜLTJE VASÁRNAP, A KEDDI MERÉNYLETNEK Õ AZ ÖTÖDIK ÁLDOZATA. MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-KONFERENCIÁN A HÁROM ÉVE MEGKÖTÖTT PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS MENETRENDJÉRÕL. MICK MULVANEY, A FEHÉR HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓJA LESZ DONALD TRUMP ÚJ KABINETFÕNÖKE. LEGKEVESEBB HAT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE ÉS 133-AN MEGSÉRÜLTEK EGY KÓRHÁZTÛZBEN INDIÁBAN HÉTFÕN. VILÁGSZERTE 113 ÚJSÁGÍRÓT GYILKOLTAK MEG IDÉN, EZ A SZÁM 14%-KAL TÖBB, MINT TAVALY - JELENTETTE A PRESSE EMBLEME CAMPAGNE NEVÛ CIVIL SZERVEZET. EGY KAMION ÉS KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT A 81-ES FÕÚT 34-ES KM-ÉNÉL. SZÁZRA BÕVÍTI A MOL AZON TÖLTÕÁLLOMÁSAIT, AHOL LESZ INGYENES CHIPLEOLVASÓ AZ ELKÓBOROLT ÁLLATOK AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL. 3 FORINTTAL CSÖKKEN A GÁZOLAJ ÁRA SZERDÁN, A 95-ÖS BENZINÉ NEM VÁLTOZIK. KÉT TÛZIFA- ÉS EGY FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS MÛKÖDÉSÉT FÜGGESZTETTE FEL A NÉBIH, MERT A TELEPHELYEKEN NEM VOLT NYOMON KÖVETHETÕ A FAANYAG EREDETE.