Menczer Tamás szerint Magyarországot messze a mérete, gazdasági vagy katonai ereje felett kezelik. A politikus azt is leszögezte, hogy hazánk bármikor készen áll a Budapesti Békecsúcs megrendezésére.

Szánthó Miklós szerint az amit az Európai Unió csinál, sok esetben háborús uszításnak minősül. Brüsszel pedig folyamatosan megpróbálja aláásni a békefolyamatokat.

A remény meggyilkolása: miért több a kábítószer puszta bűnügynél?

A kábítószer nem csupán vegyi anyag, hanem a remény gyilkosa – különösen ott, ahol a társadalmi felemelkedés amúgy is nehéz küzdelem. Horváth László kormánybiztos ózdi szavai rámutatnak a rideg valóságra: a drog képes lenullázni a felzárkózás minden addigi eredményét. Megmutatjuk, miért jelent a kábítószer elleni küzdelem morális kötelességet, és miért a cselekvő közösség az egyetlen valódi pajzs a pusztítással szemben