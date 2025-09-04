Több Tisza-sziget is felbomlott a nyáron + videó

Több Tisza-sziget is felbomlott a nyár folyamán. Legutóbb Újbudán jelentette be négy szervezet, hogy a párton belül tapasztalható abúzus és etikai jelzéseik folyamatos figyelmen kívül hagyása miatt, be-szüntetik tevékenységüket. A Híradóban élőben kapcsoltuk Pindroch Tamást, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét.
Oroszország destabilizációs és konfrontációs tényező Európában és a világon, s az marad a közeljövőben is - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön a prágai védelmi csúcstalálkozón elmondott beszédében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.