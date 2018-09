Több tej és gyümölcs a gyermekeknek

Az új tanévben az iskolagyümölcs-program 550 ezer, az iskolatej-program 430 ezer diákra terjed ki - jelentette be Rétvári Bence

Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára közölte, hogy a programok keretében 12,6 millió liter tejet és 48,8 millió adag gyümölcsöt kapnak a diákok a többféle gyümölcslé és tejtermék mellett. A tejen kívül kakaót, joghurtot és sajtot is tartalmazó iskolatejprogram 2600 iskolára terjed ki, az iskolagyümölcs-programnak köszönhetően pedig 2300 iskolába hétféle gyümölcs, négyféle zöldség és frissen préselt, százszázalékos gyümölcslevek jutnak el magyar termelőktől.

Tejosztás volt a kőbányai Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium egyik tantermében. Itt már évek óta kapnak a diákok tejet és gyümölcsöt egy héten több alkalommal is az iskolatej és a iskolagyümölcs program keretében. A Kelet-pesti tankerület igazgatója a Hír Tvnek azt mondta, a program részeként arra is van lehetőség, hogy a laktózérzékeny diákok kérését is tudják teljesíteni.

„Ezt minden gyermek megkapja, akinek különleges igénye van ott tudunk személy szerint egyezetetni az intézményvezetőnek kell az igényt eljuttatni, ők hívatottak arra, hogy a változtatási igényeket nekünk jelentsék és akkor természetesen változtatunk hiszen azon vagyunk, hogy a szülök és a gyerek saját megelelégedésére tudjunk tenni” – nyilatkozta Fekete Ildikó a Kelet-pesti Tankerület igazgatója. „16800 medencényi tejet tudunk odaadni a gyerekeknek és a cukorozott italok helyett a tejet tudják megszokni mint az étkezés fontos részét”.

A programok keretében biztosított évi 12,6 millió liter tejet és 48,8 millió adag gyümölcs uniós átlag duplája.

„6x nőtt az az összeg amit az iskolagyűmölcs és iskolatej programra lehet fordítani, így most már 8 mrd forint amit arra fordítunk, hogy a gyerekek egészsges tejet és gyümölcsöt tudjanak fogasztani. 550 ezer gyerek kap rendszeresen gyümölcsöt vagy gyümölcs készítményt és iskolatejet is 430 ezer gyerek kap. Ez lehet tej, akakó vagy valamilyen joghurt vagy sajt ez is szerencsére egy növekvő szám” – mondta Rétvári Bence az EMMI államtitkára.

Az agrárminisztérium államtitkára Feldmann Zsolt azt mondta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján már a program további bővítésén dolgoznak.

„Az iskolatej program kiterjed az óvodásokra tehát már ott megindult egy terjesztekdés tehát az óvodani nevelésben résztvevő jelentenek egy potenciális célközönséget és talán még a hetedik, nyolcadik osztályosok körében tudunk a programban előrelépni” - tette hozzá az államtitkár.

Az eddigi adatok alapján a gyümölcsöknél az alma a legnépszerűbb, míg tejtermékek esetében a natur vagy ízesített tejeket fogyasztják legszívesebben a diákok.