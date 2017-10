Több százmilliárdos pluszt jósol a Párbeszéd programja

2-300 ezer milliárd folyna be a költségvetésbe a Párbeszéd most bemutatott alapjövedelem programjából.

Erről a párt szóvivője beszélt a Hír TVreggeli műsorában.

Tordai Bence azt mondta, Zuglóban már bevált a program, országosan pedig egy három hónapos próbaidő után lehetne bevezetni az új rendszert. Hozzátette, terveik szerint az alapjövedelem mellett a kisebb támogatások eltűnnének, így például a családi pótlék sem maradna meg.

A Párbeszéd programjában havi 60 ezer forintos alapjövedelmet adna mindenkinek, az alapnyugdíjat 90 ezerre, a nettó minimálbért pedig 150 ezer forintra növelnék.

Hogyha átcsoportosítjuk a pénzeket és nem a leggazdagabbak kapnák, hiszen ma egy olyan újraelosztási rendszer van, hogy a gazdagabbak többet kapnak, mint szegényebbek, szóval ha a gazdagabbak kapják akkor beruházásra, megtakarításra, külföldi nyaralásra és hasonlókra fordítják, a szegények ők elköltik a teljes pénzt és itthon költik el, és hazai termékekre költik el, van egy jól modellezhető hatása, hogy mennyivel növelné ez as költségvetési bevételeket, csak attól, hogy átcsoportosítjuk némiképp a jövedelmeket 2-300 milliárddal több folyna be az áfaágon keresztül és a jövedéki adón keresztül is többletbevételekre számítunk - mondta el a szóvivő.

