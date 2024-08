Több száz önkéntes takarítja az Ipolyt ezen a hétvégén + videó

Megosztás itt:

Elkezdődött a negyedik Nagy Ipolytakarítás, amelyen több száz önkéntes érkezett a határ magyar és szlovák oldaláról. Az Ipoly 175 kilométer hosszan választja el a két országot. Ennek a szakasznak a megtisztítására három évvel ezelőtt indult el egy mozgalom, amelynek már a kezdetektől tagjai kereszténydemokrata politikusok is.

Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő, KDNP: "Csodálatos környezeti adottságaink vannak, és vállalhat egy tagállam rendkívül sok nemzetközi szerződés aláírását, a klímasemlegesség elérését, de a legfontosabb, hogyha a társadalom tudatosan áll ahhoz hozzá, hogy ne dobjuk bele a folyóba, hogy ne dobjuk el a szemetet, mert akkor mindenféle vállalás értelmét veszti."

Az elmúlt években három tonna körüli hulladékot gyűjtöttek össze a Nagy Ipolytakarítás részt vevői. Az önkéntesek úgy látják idén kevesebb a szemét.

Rétvári Bence országgyűlési képviselő, Pest vármegyei 4-es körzet: "Mi megvédjük a saját folyóinkat. Nem hagyjuk, hogy elszennyeződjenek. Az Ipolyt az itt élők is, az ide jövők is, a kereszténydemokraták is segítenek, hogy tisztán tartsuk, hogy mindenki számára fürdőzhető legyen."

A begyűjtött hulladékot idén is a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft szállítja el.