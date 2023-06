Több száz millió forintnyi támogatás érkezett Karácsony mozgalmának számlájára is

Az LMP frakcióvezető-helyettese benyújtotta népszavazási kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottságnak

Az LMP újabb népszavazási kérdést ad be az akkumulátorgyárak és ahogy fogalmaztak: a szennyező multik ellen. Csárdi Antal a a párt politikusa már be is nyújtotta kérdéseiket a Nemzeti Választási Bizottságnak.