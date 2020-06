Több száz millió forint értékű piaci árut foglalt le a NAV a felderítő kutyák segítségével

Mindössze 4 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4127-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, ezzel 578-ra emelkedett az elhunytak száma, 2663-an pedig már meggyógyultak. Törvénysértő a Józsefvárosi önkormányzat közétkeztetési szerződése, mert a közbeszerzési eljárás még zajlik, ezért szabálytalan a jelenlegi cég foglalkoztatása - írja a Magyar Nemzet. Pikó Andrásnak vállalnia kell a felelősséget a józsefvárosi menzabotrányért – jelentette ki a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Szilágyi Demeter elmondta: a közbeszerzési hatóság vizsgálja azt a több százmilliós szerződést, amelyet Pikó egyszemélyben kötött az új közétkeztetési szolgáltatóval. Lemondatta a fővárosi városvezetés a kimagasló sikerrel működő Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány vezetőjét - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy Szalai Piroskát Kerpel-Fronius Gábor, az átláthatóságért felelős főpolgármester-helyettes kérte a távozásra, ellenkező esetben pedig megvonták volna az alapítvány fővárosi támogatását, így a dolgozók fizetést sem kaptak volna. Alkotmányellenesnek, az önkormányzati törvényt sértőnek nevezte a Fővárosi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának friss módosítását a XVI. kerület Fidesz-KDNP-s polgármestere a Kossuth Rádióban. Kovács Péter szerint a Fővárosi Közgyűlés olyan javaslatot fogadott el, amelynek értelmében a főpolgármester akár a hivatal portására is rábízhatná azt, hogy képviselje a Fővárosi Önkormányzatot és kötelezettséget vállaljon a hivatal nevében. Történelmi lépés a csecsemőgondozási díj megemelése - közölte a kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a családokat támogató újabb kormányzati intézkedés egy eddig soha nem tapasztalt anyagi helyzetet teremt a gyermeket vállaló családoknak. Júliusban újabb 15 bázispontos kamatcsökkentésről dönthet a monetáris tanács, ezt fogja javasolni Virág Barnabás, az MNB új alelnöke – hangzott el a Kossuth rádióban. A NAV felderítő munkáját nagyban segíti a 39 jól képzett szolgálati kutya, közreműködésükkel tavaly 2300 esetben sikerült jogellenes cselekményt megakadályozni, a lefoglalt áruk piaci értéke több száz millió forintot tesz ki - mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, a NAV Kutyavezető-képző Központjának munkáját nemzetközileg is elismerik, a Vám Világszervezet 2018-ban Regionális Kutyakiképző Központként akkreditálta az intézményt. Több mint 2,8 milliárd forint Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból származó pluszforrás érkezett Fejér megyébe, ebből 14 településen valósulnak meg újabb fejlesztések - jelentette be a Fejér Megyei Közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke. Ingyen osztanak szét 5 tonna meggyet a magyar termelők. A kóstoltatással a gyümölcsöt szeretnék népszerűsíteni. Összesen 21 helyszínen, 19 vidéki városban lehet hozzájutni a meggyhez. Brüsszel továbbra is nyomást gyakorolna a magyar bevándorláspolitikára, ezt mutatja a tranzitzónákra vonatkozó főtanácsnoki indítvány - mondta Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Az Európai Unióba irányult a világon tavaly beadott menedékkérelmek egyharmada - közölte az uniós menekültügyi ügynökség. Ismét tömegesen útra kelhetnek elkeseredésükben az emberek Szíriából, ha a nemzetközi közösségnek nem sikerül célba juttatnia az élelmiszersegélyeket, amelyekkel enyhítheti az éhezést az arab országban - figyelmeztetett az ENSZ Világélelmezési Programja. Legkésőbb hétfő reggel megnyílik mind az öt közúti átkelőhely a magyar-ukrán határon - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kijevben. Magyarország támogatja, hogy összehívják az ENSZ Közgyűlésének rendkívüli ülését, amelyet az azeri kormány kezdeményez a koronavírus-járvány kezelésének megvitatására - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Elnökválasztást tartanak vasárnap Lengyelországban, a tizenegy induló jelölt közül a hivatalban lévő államfő, Andrzej Duda és a fő ellenzéki párt, a Polgári Platform vezette koalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester a legesélyesebbek. Világszerte 9 588 717 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 488 842, a gyógyultaké pedig 4 822 067 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Gyerekek millióit fenyegeti éhínség Jemenben a koronavírus-járvány és a humanitárius segélyek elapadása miatt. Az alultáplált gyerekek száma akár a 2,4 milliót is elérheti az év végére, azaz 20 százalékkal nőhet - áll az UNICEF jelentésében. Bár Európában javulóban van a helyzet, globálisan továbbra is súlyosbodik a koronavírus-járvány, az igazolt fertőzöttek száma a jövő héten várhatóan átlépi a tízmilliót, a halálos áldozatoké pedig az 500 ezret - figyelmeztetett a WHO. Ismét kijárási korlátozások lépnek életbe a portugál fővárosban és környékén, miután újra megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma - jelentette be csütörtökön António Costa miniszterelnök. Törökországban továbbra is napi 1400 felett az új koronavírus-fertőzések száma. India és Kína nagy számban állomásoztat katonai erőt a két ország Himaláján húzódó határa mentén - közölte Anurag Szrivasztava, az indiai külügyminisztérium szóvivője Újdelhiben. Autóbusz zuhant Varsóban egy közúti felüljáróról az alatta haladó, Visztula-parti kerékpárútra, egy ember meghalt, huszonnyolcan megsérültek – közölte a lengyel közszolgálati televízió. Két embercsempészéssel gyanúsított férfi letartóztatását rendelte el a bíróság Vas megyében - közölte Simon József megyei főügyész. ITM: Nyárra is kiterjesztik az általános és középiskolai csoportok tanítási időben biztosított díjmentes vasúti utazási lehetőségét, mert a koronavírus-járvány miatt elmaradtak az osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások. Horváth András veszi át Kántor Sándortól az Extraligában szereplő UTE női röplabdacsapatának vezetőedzői posztját. A másodosztályú Budaörsben folytatja pályafutását Bódi Bernadett 141-szeres válogatott kézilabdázó. Ausztrália és Új-Zéland közösen rendezi a 2023-as női labdarúgó-világbajnokságot.