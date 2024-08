Több száz méteren keresztül tolta maga előtt a vonat az átjáróban elé vágó autót + videó

Információnk szerint a fénysorompó csak úgy mint vasárnap este, most kedden délelőtt is jól működött, és az átjáróban zavartalan volt a forgalom. A baleset utáni roncsdarabok még mindig láthatóak voltak a helyszínen. Miután a vonat több száz méteren keresztül tolta maga előtt az autót, a sofőrnek esélye sem volt a túlélésre. A helyszínen életét vesztette.

Váczi Viktor - sajtóügyeletes, MÁV: "A mozdonyvezető körülbelül 100 kilométer per órás sebességről kezdte meg a vészfékezést, de így is több száz méter volt mire a szerelvényt meg tudta állítani."

