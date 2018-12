Több száz lakástulajdonost érint ez a nonszensz helyzet

Mit szólnának ahhoz, ha egyszer csak kiderülne, hogy a saját tulajdonú lakásuk egy ismeretlen cég székhelye is egyben? Nemcsak a vállalkozás levelei, hanem még a számlái is az önök címére érkeznének, és lenne olyan szolgáltató, amelyik elvárná, hogy fizesse be a cég helyett a csekkeket is. Mindez nem a képzelet szüleménye, történt is ilyen. Több száz lakástulajdonost érint a nonszensznek mondható helyzet. Megpróbáltuk kibogozni a szálakat.