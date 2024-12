Több száz kutya szökik meg otthonról a tűzijátékok és a petárdázások miatt + videó

Magyar Péter leuralta 2024-ben az ellenzéket + videó

A pártelnök nevéhez több visszás megszólalás is köthető: előfordult, hogy a média munkatársairól beszélt sértő hangnemben, de előkerültek olyan hangfelvételek is, amelyeken saját párttársairól, de még a követőiről is becsmérlően beszélt.