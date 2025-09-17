Több száz kilogramm szemetet szedtek össze Balatonszemesen + videó

Megosztás itt:

Már kora reggel élettel telt meg a balatonszemesi strand. Ezúttal azonban nem fürdeni vagy pihenni érkeztek a Balatonhoz, hanem szemetet gyűjteni. A zsákok és a kesztyűk átvétele után már indultak is megtisztítani a partszakaszt a résztvevők.

Batki Balázs: "Mint magánember és mint földrajz tanár is fontosnak tartom a környezetvédelmet, a környezet tisztaságát, magánemberként is nagyon fontos, hiszen itt élünk együtt, nagyon sok vendég látogat ide, nem mindegy, hogy ők mit látnak, nem mindegy, hogy mi miben élünk . Talán ezzel egy kis példát is tudunk mutatni a környezetünknek akár a gyerekeknek, akár az itt élőknek."

A közösségi szemétszedést 4. alkalommal szervezte meg Rózsa Virág a településen. A fiatal lány még egy iskolai projekt kapcsán döntött úgy, hogy elindítja a programot.