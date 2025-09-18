Keresés

2025. 09. 18. Csütörtök Diána napja
Belföld

Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson

2025. szeptember 18., csütörtök 21:26 | Magyar Nemzet

Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hívott mindenkit Charlie Kirk tiszteletére az amerikai nagykövetségnél Budapesten.

  • Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson

Egyre csak gyülekeztek az emberek a Szabadság téren, miután Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája gyertyagyújtásos megemlékezést szervezett az amerikai nagykövetség épülete elé. A lap munkatársának helyszíni tudósítása szerint még Szabó Bálint is tiszteletét tette az eseményen, trombitálásával próbálta felhívni a figyelmet az eseményre. A tömeg este hat órára már több száz fős volt, az emberek elkezdték elhelyezni a mécseseket.

Bayer Zsolt megköszönte az embereknek, hogy elmentek az eseményre, és sajnálatát fejezte ki, hogy egy ilyen szörnyű alkalom miatt találkoztak. Bayer Zsolt bemutatta a közönségnek Molnár Lászlót, a Szent István Intézet munkatársát, aki azt mondta: 

,,– Charlie Kirk brutális kivégzése nem egyszerű amerikai ügy. Támadás a civilizációnk ellen, támadás a zsidó–keresztény kultúra ellen, támadás az életszentség ellen. Nem egyszerű amerikai ügy, hiszen az emberiség egyetemes értékét gyalázták meg."

 – Nem egyszerű amerikai ügy, nem egy sima internetes adok-kapok, amit tiltással el lehet intézni. Nem egyszerű amerikai ügy, hiszen hazánkban is mély hullámokat generált – fogalmazott a Szent István Intézet munkatársa, majd hozzátette: – Én Újbudáról jövök. Onnan, ahol a Kétfarkú Kutya Párt képviselője örömét kifejezve, gúnyosan, gyalázkodva emlékezett meg a kegyetlen gyilkosságról. Egy özvegy, két árva kisgyermek, megtört szívű követők milliói és kérdések sokasága maradt hátra. Eközben egy politikus gúnyt űzött a rettenetes gyilkosságból. Ez nem pusztán Charlie Kirk emlékének a meggyalázása. Provokatív akció ez mindannyiunk ellen, akik alapvető emberséget várunk el a közszereplőktől – fogalmazott Molnár László. 

 

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: Magyar Nemzet

