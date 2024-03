Több száz család futott Albertfalván + videó

Megosztás itt:

Több száz család állt rajthoz az újbudai családi futóversenyen vasárnap délelőtt. A közös bemelegítés után kicsiknek 400, a nagyobbaknak 800 métert kellett teljesíteniük. A végén pedig egy közös családi örömfutással zárták az eseményt.

12 évvel ezelőtt rendezték meg először a családi futóversenyt. Az ötletgazda szerint az ilyen eseményekkel lehet elérni azt, hogy az emberek megszeressék és az életük részévé tegyék a sportot.

Itt a legkisebbek is rajtvonalhoz tudnak állni és ez hatalmas motivációt ad, egyrészt nekik is a további kis életükre, másrészt pedig a szülőknek, hiszen sok esetben a gyermeknek a sikerélménye, a gyermeknek a lelkesedése éri azt el, hogy a szülő is elkezdjen mozogni, sportolni. Nagyon sok olyan visszajelzés érkezik hozzánk, hogy ezek miatt a futóversenyek miatt kezd el egy család rendszeresen sportolni - mondta a Ficsak elnöke, Király Nóra.

Érem, oklevél, és egy kis ajándék – ezeknek örülhettek a gyerekek.

Senki sem távozott üres kézzel, ugyanis a szervezők szerették volna, hogy minden gyermek sikerélménnyel távozhasson. A rendezvény szervezője és megálmodója, Király Nóra, a Ficsak alapítója elmondta, céljuk, hogy Újbuda egészséges és sportos kerület legyen.

A négyállomásos futóverseny-sorozat tovább folytatódik, legközelebb Gazdagréten állhatnak rajthoz a családok.