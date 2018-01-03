2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Több postai szolgáltatás drágul január közepén

Hír TV

2018. január 3., szerda 09:38

Az eddiginél 10 forinttal kerül majd többe hivatalos iratot feladni, az ajánlott és a tértivevény szolgáltatás ára pedig 5-5 forinttal nő.

A két kilogramm alatti csomagok feladása 40 forinttal drágul, akárcsak több más csomagküldési szolgáltatás. A leggyakrabban feladott termék, a közönséges levél díja nem emelkedik.

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