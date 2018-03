Több ponton is sántítanak Kósa Lajos magyarázatai

Bohózatba fulladt Kósa Lajos érdi sajtótájékoztatója, ugyanis bár az újságírók számos kérdést tettek fel a miniszternek az 1300 milliárdos megbízásáról, illetve az édesanyjának kiutalni tervezett 800 millió forintról, Kósa csupán egyetlen rövid monológot mondott. Ebben arról beszélt, hogy a rendőrség szerint nyomozás folyik a csengeri asszony ellen, aki többeket is átvert egy csalássorozat keretein belül, egy jól felépített történettel. Kijelentette, még a mai napon megteszi a feljelentést az ügyben. Az nem világos, hogy ezt miért most tette meg, hiszen állítása szerint évekkel ezelőtt rájött a csalásra.

Arról is beszélt, hogy minden választás előtt előhoznak valami kínos ügyet róla, ez történik most is, az ellenzék egy csalóra felépítve próbálja őt lejáratni. Kimaradt a nyilatkozatból viszont, hogy tervezi-e a lemondását, és arra sem adott magyarázatot, hogy miért szurkolt együtt az olimpián a nő üzlettársaival.

Nem teljesen tiszta a történet

Elég gyenge lábakon áll Kósa Lajos magyarázata arról a hivatalos közjegyzői okiratról, amely szerint a miniszter több mint 1300 milliárd forint kezelésére kapott megbízást. A Magyar Nemzet birtokába került dokumentum 4,3 milliárd euróról szól, amelyet az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél helyeztek el. A megbízó 2013-ban hatalmazta fel a fideszes politikust, hogy a pénzből magyar államkötvényeket vásároljon, és azokat elhelyezze a megbízó nevén vezetett befektetési számlán – Kósa így szabadon vehetett fel vagy utalhatott át összegeket.

A miniszter önmagával is ellentmondásba keveredett, amikor magyarázatot akart adni a történetre: először szélhámosságnak minősítette a hírt, majd azt állította, hogy egy német nőtől kapta a megbízást, aki egy nagyobb összeget örökölt, és be akarta fektetni. Később Facebook-oldalán már arról beszélt, hogy 2012-ben a csengeri háztartásbeli egy ügyvéddel kereste meg, hogy segítsen befektetni az örökséget. Emellett azt is elmondta, sokszor kellett átírni a megbízást, és végül arra jutott, hogy a nő megtévesztette őt. Állította, egy fillérhez nem nyúlt hozzá, lelkiismerete tiszta.

Németül volt, nem értette

Kedd este a Hvg.hu érte utol a minisztert, aki arról beszélt, a csengeri nő számos iratot mutatott neki a hihetetlen mennyiségű pénzről. Arra a kérdésre, hogy valósnak tűntek-e a papírok, azt mondta: „Annak tűntek, de németül voltak.” Kósa azt is állította, hogy a nő hajthatatlan volt, mindenképp őt akarta megbízni azzal, hogy állampapírt vásároljon neki – ezért végül segített neki. Hozzátette, később rájött, a világ leggazdagabb háztartásbelije csak fel akarta használni a nevét a csaláshoz.

A miniszter állításait önmagán kívül az élet is rendre cáfolja. Magyarázata több fő pillére sem állja meg a helyét.

Ki keresett meg kit?

A Hvg.hu-nak sikerült megtalálnia a csengeri nő fiát, aki azt állította az újságíróknak, hogy az akkor debreceni polgármester kereste fel édesanyját, miután a nő ügyvédje elmondta a hatalmas örökség hírét egy Kósával közös ismerősüknek. A férfi állította, Kósa ezután kereste a kapcsolatot az édesanyjával, hogy lenne ötlete, mit csináljanak a pénzzel. A fiú meggyőződése szerint az örökség valós, ám az összegét vagy pontos nagyságrendjét nem tudta megmondani.

Senki sem értette, mi áll a papírokban?

Az a magyarázat sem igazán állja meg a helyét, hogy Kósa azért gondolta hitelesnek a nő által bemutatott papírokat, mert hivatalosnak tűntek, de nem értette őket, mert nem tud németül. Legkésőbb a közjegyzőnél ki kellett volna derüljön, hogy valami nem stimmel a papírokkal. Mert elképzelhetetlen, hogy a közjegyzőirodában ne nézték volna át a dokumentumokat, amelyek szerint a nő annyi pénzt örökölt, mint a 2018-as költségvetésben előrevetített hiánycél.

Vélhetően értelmezni is tudták volna az iratokat, ugyanis a Magyar Nemzet által közölt dokumentumot aláíró Reviczky Renáta közjegyzőhelyettes egy az interneten fellelhető önéletrajzában is állítja magáról, hogy tud németül, legalábbis megérti az írott és beszélt szöveget jogi szaknyelven is.

Volt haszna, vagy nem?

Kósa Lajos azt is állította, a csengeri háztartásbelitől nem fogadott el semmilyen összeget, egy fillért sem látott. Ha ez igaz is, a miniszter sertéstelep-tulajdonos édesanyjának – aki egyébként nem strómanja senkinek – jutott volna 800 millió forint a megbízótól. A Magyar Nemzet birtokába jutott iratok szerint ugyanis az ajándékozásról nyilatkozatot tett Kósa Lajos és a megbízója. A 2013. szeptember 26-án kelt dokumentum szerint az illető Kósa Lajosnénak, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter édesanyjának kívánta utalni a pénzt saját bankszámlájáról, a „megajándékozottal történt előzetes egyeztetés alapján”. A dokumentumban a miniszter édesanyjának banki adatai is szerepelnek.

Mikor is volt az aláírás?

A Magyar Nemzet szerint a megbízó és a politikus közti kapcsolatról árulkodó első okirat 2013. január 28-án kelt, az utolsó pedig 2015. november 16-án, szemben Kósa Lajos azon állításával, hogy az ügy még 1998 és 2014 közötti debreceni polgármestersége idejére datálódik.

Hazudik, vagy alkalmatlan?

A miniszter állítja, a csengeri háztartásbeli egy csaló, aki átverte őt. Amennyiben ez igaz, és Kósa csak évekkel később jött rá, akkor felmerülhet, hogy alkalmas-e miniszternek, hiszen egyfelől zsarolhatóvá vált, másrészről pedig a szóban forgó történet valódiságát már csak az 1300 milliárd forintos örökség miatt is érdemes fenntartásokkal kezelni. Így nem biztos, hogy miniszterként alkalmas felelős döntések meghozatalára, ha még azt sem tudja megítélni, hogy egy nő valóban örökölt-e 1300 milliárd forintot, vagy szimplán egy csalóval van dolga.

Emellett az sem tiszta, hogy ha valóban tisztában volt vele, hogy átejtette a csengeri háztartásbeli, akkor miért ápol még mindig üzleti kapcsolatot vele a miniszter köre. Az Alfahír.hu írta meg, hogy a pénzkezelési megbízást adó Szabó Gáborné és Kósa Lajos köre között üzleti kapcsolat van. A portál úgy tudja: a miniszter felesége attól a Fiák Istvántól vásárolt céget, aki a csengeri nő egyik vállalkozásában is érdekelt volt.

Van-e eljárás a nő ellen?

A csengeri nő fia a Hvg.hu-nak tagadta azt a sajtóértesülést, hogy a nő ellen eljárás vagy nyomozás lenne folyamatban, és szerinte az sem igaz, hogy édesanyja házi őrizetben lenne. Ellenben erről a kormánypárti Origo is írt kedden, a rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csalás gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen.