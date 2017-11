Több pénzt kér a fővárostól egy patkányirtásra szakosodott cég

Nincs invázió, de egyre több a patkány a fővárosban. Szeptemberben már a Merényi Gusztáv kórház pszichiátriáján is megjelentek az állatok, ahol állítólag miattuk szakadt le egy álmennyezet. Az irtást végző cég, a Bábolna Bio ügyvezető-igazgatója szerint több forrásra lenne szükség.

„Mert az utóbbi időben romlott a helyzet egy icipicit. 11:04:33 Ezért kértük a fővárosi önkormányzatot, hogy kicsit meg kéne emelni a büdzsét, hogy jobb eredményt lehessen elérni. Ha mondjuk 20-30-40 millióval többet lehetne évente erre a tevékenységre fordítani. Ez mire menne ez a plusz forrás? Több alkalmazottat kellene, gyakrabban kellene a területeket átvizsgálni, több irtószert kellene felhasználni és korszerűbb, hatékonyabb irtószert, ami drágább” – fogalmazott Bajomi Dániel.

Az irtást olyan szerekkel végzik, amelyek nem azonnal ölik meg az állatot. A patkányok elszaporodása a lakosság hulladékkezelő szokásaival is összefügg.

Péter Alfréd, munkatárs, Bábolna Bio Kft.

„Mostanában annyira divat a vécébe beledobálni a különféle élelmiszer-maradékokat, hogy a patkányok már ott várják a lyuknál, hogy mikor jön ki a grillcsirke meg hasonló finomságok” – mondta el a cég egyik munkatársa.

A nagy esőzések után a csatornarendszerbe ömlő esővíz kimossa a méregládákat a helyükről és több helyen dugulást is okoznak az összetört csapdák. A Csatornázási Művek ezért most új megoldásokkal kísérletezik.

Az Együtt a Kisállatokért Alapítvány kuratóriumi tagja szerint tudomásul kell venni, hogy a vadpatkányok valóban veszélyesek az emberre, de ez nem az ő hibájuk.

„Azért azt így érdemes elmondani, hogy ők sem kártevőnek születnek. Igazából egyik faj sem. Mi tesszük őket azzá, azáltal, hogy megteremtjük azokat a körülményeket, hogy ugye a patkányok is túlszaporodhatnak” – nyilatkozta Varga Tímea.

A rágcsálók, a fertőzéseken kívül, komoly statikai problémákat is okozhatnak, amikor az épületek alapjainál rágják ki közlekedő járataikat. A statisztikák szerint a magyar fővárosban nagyságrendekkel kisebb patkány populáció mint mondjuk Párizsban vagy New Yorkban, ám míg ott az idén is milliárdokkal tolták meg a védekezésre szánt összeget, Budapesten nem nőtt az irtásra fordított pénz.