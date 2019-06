Több momentumos politikusnak is DK-s múltja van

Varga Mihály a családok költségvetésének nevezte a 2020-as büdzsét a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Varga Mihály pénzügyminiszter kijelentette, a kormány családbarát, a népesedési folyamatok megfordítására törekvő költségvetést nyújt az Országgyűlés elé. A Jobbik országos elnöksége Jakab Pétert jelöli a párt országgyűlési képviselőcsoportja vezetőjének – közölte a Jobbik. A Magyar Tudományos Akadémiát támogató demonstrációt szervezett Budapesten az Akadémiai Dolgozók Fóruma és az Oktatói Hálózat. Az EP-választás jelentős átrendeződést eredményezett, ennek következtében nagyobb együttműködésre lesz szükség az EU meghatározó szereplői között - mondta Gálik Zoltán egyetemi docens az M1 műsorában. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint azzal, hogy újra részt vesznek a katonák is a déli határ védelmében, átcsoportosíthatók lesznek bizonyos rendőri erők. Bakondi György az M1 műsorában elmondta: a balkáni útvonalon növekedés tapasztalható. Ez jelentkezik a magyar határnál is, ahol mintegy 4700 elfogás és visszakísérés történt az év első öt hónapjában. A visszaváltási lehetőség miatt az öt évnél rövidebb időre tervezőknek megéri új magyar államkötvényt vásárolni - hangsúlyozta Regős Gábor, a Századvég közgazdásza az M1 műsorában. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az év második felében 3 milliárd forinttal bővíti az építőipari kis- és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató, idén megnyitott 6 milliárd forintos keretet - tudatta a tárca. A magyarság Szent István királyunk óta részese Európa keresztény építkezésének - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a székelyföldi Csíkzsögödön. Dél-Korea arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg a felelősöket - mondta Li Tae Ho második külügyminiszter-helyettes. Ferenc pápa szerint - amiként a kommunizmus idején az erdélyi görögkatolikus püspökök tették - úgy ma is fel kell lépni a romboló ideológiák ellen. Bocsánatot kért egyháza nevében Ferenc pápa amiatt a hátrányos megkülönböztetés miatt, amely a történelem során a roma közösségeket érte, és amely a katolikus egyháztól sem volt idegen. A német Kereszténydemokrata Unió és a bajor testvérpárt Keresztényszociális Unió folytatni kívánja a kormányzást a Német Szociáldemokrata Párttal - közölték a pártszövetség vezetői. Egy lehorgonyzott turistahajónak ütközött egy irányíthatatlanná vált tengerjáró luxushajó Velencében, a kikötői hatóságok szerint legalább négyen könnyebben megsérültek. A Vatikán fogadta be az olaszországi Genova kikötőjébe érkezett 100 fős migránscsoport felét, a többieket pedig további öt európai tagállam között osztják szét, miután Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, hogy Olaszország egyet sem fogad be. A brit határőrség feltartóztatott nyolc csónakot, amelyben összesen 74 ember, köztük gyermekek próbálták meg átszelni a La Manche-csatornát, hogy eljussanak Nagy-Britanniába - erősítette meg a kormány. Londonba érkezik holnap Donald Trump: az amerikai elnök állami látogatáson, vagyis hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégeként tölt el három napot a brit fővárosban. Donald Trump amerikai elnök szerint a brit kormány hibát követett el azzal, hogy nem vonta be Nigel Farage-t a Brexit feltételrendszeréről folytatott tárgyalásokba. Az amerikai védelmi minisztérium arra kérte a Fehér Házat, hogy tartsa távol a politikát a hadseregtől - közölte az AP amerikai hírügynökség. Kína nem akar kereskedelmi háborút az Egyesült Államokkal, ugyanakkor nem is riad vissza tőle - közölte hivatalos állásfoglalásában a kínai kormány. Kína mindent megtesz, hogy békés úton egyesülhessen újra Tajvannal, de nem zárja ki a katonai erő bevetését sem - jelentette ki Vej Feng-ho kínai nemzetvédelmi miniszter. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök menesztette Naftali Bennet oktatási és Ajelet Saked igazságügyi minisztert - közölte a ynet. Összecsapások voltak muzulmán palesztinok és az izraeli biztonságiak között Jeruzsálem óvárosában Jeruzsálem napján, amelyen Izrael Jeruzsálem keleti felének elfoglalását és a város egyesítését ünnepli - jelentette a katonai rádió. Irakban halálra ítéltek további két francia állampolgárt azért, mert az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet tagjai voltak - mondta el egy iraki ügyész. Izrael rakétacsapásokat mért dél-szíriai katonai állásokra - jelentette a szíriai állami média. A támadásban meghalt 3 szíriai katona, további 7 pedig megsebesült. Meghalt egy ember és 17-en megsebesültek egy robbanássorozatban Kabulban - közölte Naszrat Rahimi afgán belügyi szóvivő. Indiai hegyi mentők kutatnak az után a 8 hegymászó után, akik a India második legmagasabb hegycsúcsának megmászása közben tűntek el. A Világbank rontotta a kőolaj idei és jövő évi átlagárára vonatkozó előrejelzését a globális gazdaság növekedésének a lassulása és az amerikai olajtermelés felfutása hatására. Tanzániában életbe lépett az a törvény, amely betiltja a műanyag bevásárló szatyrok gyártását és használatát az országban. Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves székesfehérvári férfit gyanúsítanak. Holttestet találtak egy veszprémi társasházi tűz helyszínén - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Egy ember meghalt, négyen pedig megsérültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírcsaholy és Fábiánháza között történt balesetben - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Árokba hajtott motorkerékpárjával egy férfi a 31-es úton, Nagykáta külterületén. A fiatalember a balesetben életét vesztette. Három autó ütközött össze Budapest V. kerületében az Id. Antall József rakpart Országház előtti szakaszán, a balesetben egy ember megsérült - közölte a rendőrség. A Tisza áradása miatt viszont Szegeden le kell zárni a rakpartot - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Polgárőrök is segítik a határvédelmet, a román-magyar határszakaszon Kiszombor és Nagylak térségében rendőrökkel közösen járőröznek - közölte a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség. Férfi kézilabda BL: Vardar Szkopje - Veszprém 27:24 Női kézilabda vb-selejtező: Ausztria - Magyarország 23:41 A magyar női röplabda-válogatott négy játszmában nyert Harnes-ban a házigazda francia csapat ellen az Európa-liga arany divíziójának harmadik fordulójában. Galambos Péter aranyérmet nyert könnyűsúlyú egypárban a luzerni evezős Európa-bajnokság zárónapján. Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet nyert Indianapolisban, az úszó Bajnokok Sorozata utolsó állomásának zárónapján. Kovács Zsófia felemáskorlát után gerendán is aranyérmet nyert a tornászok koperi világkupa-versenyén. Négy magyar érem született Kolozsváron, a cselgáncsozók olimpiai kvalifikációs European Open versenyén. Az FC Liverpool nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája 2018/19-es szezonját.