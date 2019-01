Komoly fennakadásokat okoz a hó Ausztriában. A térségben több mint száz magyar turista rekedt a hó fogságában. Szerencsére, Magyarországon is egyre többen kötnek biztosítást elutazás előtt, így az fedezheti az olyan, előre nem látható esetek plusz költségeit is, mint például a meghosszabbodó szállodai tartózkodás, vagy éppen a lavina utáni mentés kifizetését.

„Egyértelműen több hó esik most, mint az elmúlt években, sokkal több. De azért voltak olyan telek már, amikor ugyanilyen hómennyiség esett” – mondta egy osztrák férfi az utóbbi napokban kialakult hóhelyzetről. Az ausztriai síparadicsomokban több helyen is lavinaveszély alakult ki. Egy lezúduló hógörgeteg a kint tartózkodó síelőkre is többletköltséget háríthat. A biztosítási szakemberek szerint érdemes olyan biztosítást kötni, ami akár az ilyen jellegű kiadásokat is fedezi.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Egyrészt ha lavinára kerül a sor akkor a mentésre kiterjed ez a biztosítás, tehát ott ugye máris sokkal költségesebb dolog valakit egy lavina alól kimenteni, ha magát sodorta el, vagy esetleg az épületet, vagy az autóját tette tönkre, ami ott parkol. Tehát egyrészt a lavina átal okozott közvetlen károkra is részletesebben kiterjed, illetve pont ugyanilyen lehet a természeti katasztrofális helyzetek miatti elnyúló kint tartózkodás, a szállásköltség, egyéb meghosszabbítása” – fejtette ki Németh Péter.

Egy hegyi mentés több millió forintos költséget jelenthet, de már 500-600 forintos napi díjjal is lehet olyan biztosítást kötni, ami fedezi a bajba került síelők kiadásait. Az utazási irodák folyamatos kapcsolatban vannak a külföldi szolgáltatókkal, amik igyekeznek mindent megtenni a síelők biztonságáért.

„Az osztrák síhelyekről és az osztrák szervezőkről, szállásokról is el kell mondani, hogy a helyzet mielőbbi megoldására törekszenek, ahogy az osztrák hatóságok is, tehát helikopterekkel figyelik folyamatosan a pályákat, irányított robbantásokkal, ahol nagyon szükséges és veszélyes lenne mondjuk, ott megindítják a lavinákat, meg hát számos pályát lezárnak” – mondta Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy csak a kijelölt pályaszakaszokat vegyék igénybe a síelők.