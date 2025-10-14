Keresés

Belföld

Több mint politika, egy nemzeti hitvallás: Mi a valódi tétje az idei Békemenetnek?

2025. október 14., kedd 17:00 | Magyar Nemzet
szabadság béke szuverenitás október 23. nemzeti ünnep Bayer Zsolt Békemenet Orbán Viktor Brüsszel CÖF

Október 23-án nem csupán egy felvonulásra, hanem egy nemzeti hitvallásra hívnak a Békemenet szervezői. Egy olyan korban, amikor a szuverenitásunkat és a békénket ismét külső erők fenyegetik, a közös kiállás nem pártpolitikai kérdés, hanem a magyar szabadság melletti tanúságtétel. Orbán Viktor is a Kossuth térre vár mindenkit.

Október 23. üzenete: A szabadság nem adott, meg kell harcolni érte

1956 hősei nem pártprogramokért, hanem a magyar szabadságért adták az életüket. Az ő áldozatuk tanít minket arra, hogy a függetlenség sosem magától értetődő. Ahogy azt a történelmet ismerő, a hazáért felelősséget érző magyarok pontosan tudják, a szabadságunkért minden generációnak újra és újra meg kell küzdenie. A 2025-ös Békemenet pontosan erről szól: egy közös kiállásról, amely megmutatja, hogy a magyarok nem hajlandóak feladni a nehezen kivívott szuverenitásukat.

"Nem leszünk gyarmat!" – A 2012-es üzenet ma aktuálisabb, mint valaha

Bayer Zsolt publicista szerint a mostani Békemenet jelentőségében csak az első, 2012-es felvonuláshoz mérhető. Akkor a "Nem leszünk gyarmat!" jelszavával üzentünk, és ez az üzenet ma, egy olyan szövetségi rendszerben, ami "már nyomokban sem tartalmazza azt, ahová mi beléptünk", talán még fontosabb. Brüsszel háborús tervei, a gazdasági nyomásgyakorlás és a nemzeti érdekek semmibevétele mind azt bizonyítják, hogy ismét egy külső, birodalmi logika akarja ránk kényszeríteni az akaratát. A Békemenet a magyarok válasza erre: egy békés, de rendíthetetlen erődemonstráció a nemzeti önrendelkezés mellett.

A te részvételed is számít: Több, mint egy séta, egy szavazat a békére

Sokan gondolhatják: mit számít, ha én egyedül ott vagyok? A válasz egyszerű: mindent. A Békemenet ereje pontosan az egyes emberek, a "szellemi honvédők" ezreiben, százezreiben rejlik. Minden egyes ember, aki ott lesz az Elvis Presley téren, és elindul a Kossuth tér felé, egy szavazatot ad le a békére. Egy szavazatot a magyar szuverenitásra. Egy szavazatot arra, hogy a sorsunkról mi magunk, és ne brüsszeli bürokraták döntsenek. Ez az az erő, az a felhatalmazás, amivel Orbán Viktor a tárgyalóasztalhoz ülhet, és képviselheti a magyarok akaratát. A te jelenléted nemcsak egy részvétel, hanem egy felhatalmazás a miniszterelnöknek a harc folytatásához. A kérdés október 23-án ugyanaz, mint 1956-ban: a szabadságot választjuk, vagy a behódolást?

 Legyünk ott minél többen! Találkozzunk október 23-án a Békemeneten, és mutassuk meg Európának, hogy a magyarok a béke és a szabadság pártján állnak!

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva

