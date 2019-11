Több mint négymilliárdos kiesést okozhat a főváros a BKV-nak

Támogatja a Fővárosi Közgyűlés a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezését. A közgyűlésen felszólalók többsége úgy fogalmazott: akkor szolgálhatja a budapestiek érdekeit egy ilyen stadion megépítése, és a világbajnokság megrendezése, ha a fővárosi önkormányzat által állított 5 pontos feltételeket a kormány megvalósítja. 1,2 millió ember ellátását biztosítaná a dél-budai szuperkórház, ha megépülne - mondta Magyarország élőben című műsorunkban Simicskó István, az újbudai körzet országgyűlési képviselője. A KDNP-s politikus szerint az Egészséges Budapestért Program keretében megvalósuló kórházfejlesztés nem lehet vita tárgya. A hajléktalan emberek téli krízisellátásának javításról döntött Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára a Fővárosi Közgyűlés, amely a többletfeladatok biztosítására 47 millió forintot különített el. Jövő júliustól kizárólag a kerületi önkormányzatok által létrehozott szolgáltatók végezhetik majd a parkolási díjfizetés ellenőrzését - csak ezek szabhatnak ki pótdíjat és ritkítják a parkolójegy-kiadó automaták sűrűségét - döntött a Fővárosi Közgyűlés. A DK már szabadulna Póczik Józseftől - írja a Magyar Nemzet. Barkóczi Balázs szóvivő a Klub Rádióban azt mondta: a Borkai-botrányban nincs DK-ügy, Póczikot pedig már másfél éve kizárták a pártból, mert nem fizette a tagdíjat. Szinte rögtön az eset után értesült Gothár Péter zaklatási ügyéről a Katona József Színház igazgatója, mégsem tett semmit ezzel kapcsolatban - derült ki Máté Gábor 24.hu-nak adott interjújából. Az igazgató elmondta: fel sem merült benne, hogy retorzióval büntesse a rendező tettét, azonban mint mondta, ezt mára megbánta. A közigazgatásnak is szolgálnia kell azon társadalmi cél elérését, hogy Magyarország 2030-ra Európa öt legjobban élhető országai között legyen – mondta Tuzson Bence államtitkár. Jelentősen egyszerűsödik 2021 februárjától a gyermekszületéssel, a házassági névváltoztatással, az elhalálozással, valamint a jogosítványszerzéssel kapcsolatos ügyintézés - jelentette be Pogácsás Tibor államtitkár. A kormány családvédelmi akciótervének intézkedéseiben markánsan megjelentek a családszervezetek szempontjai és ötletei – mondta Beneda Attila helyettes államtitkár. Irány az egyetem 2020! elnevezéssel ingyenes felvételi felkészítő programot indít az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkársága, a Klebelsberg Központ és a Magyar Rektori Konferencia. Szemlátomást működik a fenntartható kifehérítés modellje, ezt támasztja alá az is, hogy tavaly a költségvetés bevételei 6,2 százalékkal, 750-800 milliárd forinttal haladták meg a tervezettet - mondta Domokos László, az ÁSZ elnöke. KSH: Az augusztus-októberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 520 ezer volt, 18 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Jövő év áprilisáig mintegy hatvan hektáron élesztik újjá 1,2 milliárd forintból a Holt-Tisza és három holtágának élővilágát a Közép-Tisza mentén – közölte Tiszakécske önkormányzata. Jelentős szerepet kap a napenergia hasznosítása a hazai energia- és klímapolitikában a jövőben - mondta Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár. Vasárnaptól vásárolhatók meg a 2020-ra érvényes megyei és országos úthasználati jogosultságok, az ideiek január 31-ig érvényesek - jelentette be Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. Szorosabbra fűzi a pénzügyi kapcsolatokat Magyarország a világ legnagyobb eszközállományú pénzintézetével - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter, miután stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank vezetőjével. Áder János államfő csütörtöktől vasárnapig tartó négynapos hivatalos látogatásra Egyiptomba utazik - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal. Magyarország 2024-ben űrhajóst kíván küldeni az űrbe - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Űrügynökség Space19+ miniszteri konferencián Sevillában. Magyarország az Európai Unió legaktívabb tagjai közé tartozik a biztonság- és védelempolitikában, és rendkívül jó az együttműködése Németországgal - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter Berlinben. Megszavazta az Európai Parlament az új összetételű, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot, amelyben Várhelyi Olivér a bővítési és szomszédságpolitikai tárcáért lesz felelős. Új fejezetre van szükség az EU működésében, gyökeres fordulatot kell végrehajtani a bevándorlás- és gazdaságpolitikában, és erre a korábbinál nagyobb esély mutatkozik az új Európai Bizottság megszavazásával - közölte a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja. Létkérdésnek nevezte a klímaváltozás elleni küzdelmet Ursula von der Leyen Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. A migráció kihívása nem fog eltűnni a közeljövőben, ezért olyan tartós és közös megoldásokat kell találni, amelyek elfogadhatóak minden fél számára - jelentette ki az Európai Bizottság megválasztott elnöke Strasbourgban. Nem szabad megalkudni a jogállamiság ügyében, annak érvényesülnie kell az Európai Unió minden egyes tagországában - szögezte le Ursula von der Leyen. Immár hivatalosan is jóváhagyta az Európai Unió következő évi költségvetését az Európai Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő tanács. Lemondott a Szociáldemokrata Párt elnöki tisztségéről Viorica Dancila volt román miniszterelnök, miután elvesztette az elnökválasztást Klaus Iohannis jobboldali államfővel szemben. A NATO-nak, mint védelmi szövetségnek a megtartása nagyon fontos Németország számára - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Görögország teljes mértékben támogatja Észak-Macedónia felvételét az Európai Unióba - jelentette ki Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter. Görögországnak sürgősen javítania kell a túlzsúfolt befogadótáborokban uralkodó „nyomorúságos” és elfogadhatatlan körülményeken - hangsúlyozta az ENSZ menekültügyi főbiztosa. Az Európai Parlament 4,5 millió eurót hagyott jóvá Görögországnak a februári krétai ciklon okozta károk enyhítésére. Kihallgatták, majd őrizetbe vették Keith Schembrit, a máltai miniszterelnök lemondott kabinetfőnökét Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró két évvel ezelőtti meggyilkolásával összefüggésben - írja a The Times of Malta. A skót miniszterelnök szerint, aki a Skót Nemzeti Pártra szavaz a decemberi brit parlamenti választásokon, arra szavaz, hogy Skócia „megmeneküljön” a Brexittől és saját kezébe vegye sorsát. Teherán támogatja az afgánközi párbeszédet a kabuli kormány részvételével - jelentette ki Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter. Legkevesebb hatan életüket vesztették és tizenöten megsebesültek a Bagdadban elkövetett három pokolgépes merényletben - közölték iraki egészségügyi és biztonsági források. Több mint 700 bankot és 140 kormányzati épületet gyújtottak fel Iránban az elmúlt napok zavargásai során - közölte Abdolreza Rahmáni Fazli iráni belügyminiszter. Több mint 375 ezren váltak belső menekültté Afganisztánban idén - közölte az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala. Halálra ítélték Bangladesben egy szélsőséges fegyveres csoport hét tagját a 2016-ban külföldiek ellen elkövetett, 22 halálos áldozattal járó dakkai merényletben játszott szerepükért. Liverpooli lakásukban elfogtak a rendőrök egy nőt és egy férfit, akik több hónapja Angliából irányítottak egy magyarországi unokázós csalásokra specializálódott bűnbandát. Átadásukról a brit bíróság a későbbiekben dönt. Portik Tamás nem ismerte el felelősségét az 1996-ban, az ügetőn történt emberölési kísérletben a Fővárosi Törvényszék előkészítő ülésén. Az ügyészség szerint ő adott megbízást a gyilkosságra. Hatvannyolc határsértőt tartóztattak föl Csongrád megyében. A hat csoportot Röszke, Mórahalom, Szeged, Ásotthalom és Nagylak területén fogták el. Kétszázmilliós áfacsalással vádol a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség egy komáromi gabonakereskedőt, aki céghálózatot épített fiktív számlák kibocsátására. Egy bírósági végrehajtót négy év, egy közjegyzőt pedig három év fegyházra ítéltek vesztegetés és közokirat-hamisítás miatt - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. A Bajnokok Ligájában érdekelt Veszprém és Szeged is győzött a férfi kézilabda NB I-ben. A Vasas Óbuda 3:0-ra kikapott a francia Nantes együttesétől a női röplabda Bajnokok Ligája második fordulójában. Az UTE a második harmad közepén hét percen belül szerzett négy góljával verte 4:2-re a vendég Vasast a jégkorong Erste Liga alapszakaszában.