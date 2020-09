Több mint kilencven százalékkal csökkent szeptemberben a légi utasforgalom Ferihegyen

Magyarországnak működnie kell, a Fidesz-KDNP-frakció pedig minden feltételt biztosít a koronavírus-járvány elleni védekezéshez - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok szezonnyitó frakcióülését követően. 710 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 15170-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt kilenc krónikus beteg - közülük nyolcan 70 év felettiek-, így a halottak száma 663 főre emelkedett. A szociális ágazat felkészült a koronavírus-járvány újabb hullámára - jelentette ki a Magyar Nemzetnek Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. Cáfolta az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt a sajtóhírt, miszerint betelt a lélegeztető-kapacitás a Korányi és a Szent László kórházban. A Magyar Kórházszövetség szerint a koronavírus-járvány 2. hulláma hamarabb gyűrűzött be a kórházakba, mint arra számítani lehetett, és az első hetek tapasztalatai szerint: jóval nagyobb nyomás nehezedik most az egészségügyi intézményekre, mint tavasszal. A koronavírus kimutatását célzó PCR-tesztért azoknak kell majd fizetniük, akiknek a saját döntése, hogy elmennek a mintavételre - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára feltöltött videójában. Véglegesen elérhető marad a telefonon keresztüli gyógyszerfelírás lehetősége - közölte Facebook-bejegyzésében az emberi erőforrások minisztere. Már több mint ötvenezren töltötték le a VírusRadar nevű applikációt, amely a koronavírus-fertőzöttek kontaktkutatását segíti – közölte Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára az M1-en. Orbán Viktor miniszterelnök a zsidó újév alkalmából levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot; a hazai zsidó szervezetek vezetőinek írt levélen keresztül kívánt kevesebb nehézségben és több örömben bővelkedő esztendőt. Hat településen tartanak időközi önkormányzati választásokat vasárnap, a választások között több is van, amelyet a veszélyhelyzet miatt nem tudtak megtartani az eredetileg kiírt tavaszi időpontban. Elmenekült Karácsony Gergely a Hír TV kérdései elől. A Főpolgármester nem akart arra válaszolni, hogy miért támogat egy olyan jelöltet, aki „Judapestnek" nevezte Budapestet. Izléstelen, ahogy a baloldali pártok mentegetik a nettó náci Bíró Lászlót - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté hangsúlyozta: nyilvánvalóan önmagáért beszél, hogy a szerencsi körzetben a baloldal egy olyan jelöltet indít, aki a kisvállalkozások megsegítéséről beszél, miközben nem fizeti ki a varrónőket. Újabb politikus szerint is besúgóhálózat működik a Jobbikban. Sneider Tamás után most a párt korábbi kaposvári választókerületi elnöke is ezt állítja. Ma 14 éve, hogy kiszivárgott az őszödi beszéd. Gyurcsány Ferenc a 2006-os országgyűlési választások után, az MSZP-frakciónak titokban beismerte, hogy a szocialista kormány felelőtlen gazdaságpolitikai lépései tönkretették az országot, ezért a választás előtt folyamatosan hazudtak a magyar embereknek. Az őszödi beszéd bebizonyította, hogy a baloldal és Gyurcsány Ferenc mindenre képes a hatalom megszerzéséért. Ezért nem szabad újra hatalomra juttatni Gyurcsány Ferencet – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az őszödi beszéd politikai stigma Gyurcsány Ferencen, az MSZP-n, a Demokratikus Koalíción és a szövetségeseiken - mondta Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője az M1-rn. A Sanofi összesen több mint 7 milliárd forintból, 1,2 milliárd forintos állami hozzájárulással bővíti miskolci üzemét - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a beruházás sajtótájékoztatóján. A nyáron újabb fokozatba kapcsolt az online számlázás, így már a százmilliomodik online számla is beérkezett az adóhatósághoz - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az Európai Unió komoly reformját és az európai kontinens jövőjét illető mélyreható vitát szorgalmaz Trócsányi László, a Fidesz EP-képviselője az Euronews hírportálon megjelent véleménycikkében. Az Európai Unió reakciójától függ, hogy lesznek-e a leszboszi menekülttáborban zajlott gyújtogatáshoz hasonló történések - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1-en. Több mint huszonkétmillió forint értékű segélyszállítmányt indított útjára Görögországba, a leszboszi tábor leégése nyomán kialakult helyzet kezelése érdekében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Egyre növekvő a nyomás a déli határzáron, amely azonban betonbiztosan őrzi Magyarország és Európa határait - jelentette ki a Fidesz bevándorlásellenes kabinetjének ülése után a testület elnöke Hercegszántón. Németh Szilárd államtitkár kifejtette: ahhoz, hogy meg lehessen őrizni Magyarország, illetve Európa működőképességét, fel kell tartóztatni a migránsokat, a koronavírus okozta járványhelyzetben pedig ez különös jelentőséggel bír. Európa ma Közép-Európában épül, a magyarok, a szlovákok, a csehek és a lengyelek építik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) átadásán. Kijelentette: a járványtól függetlenül az országoknak működniük kell. Az új és legfontosabb közlekedési projekt Magyarország és Szlovákia között a Budapestet Pozsonyon keresztül Varsóval összekötő gyorsvasút - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a komáromi híd átadása előtt. A keleti nyitásban dinamikusan növekszik Közép-Ázsia jelentősége, hiszen a térség államai egészen komoly eredményeket tudnak felmutatni a gazdasági növekedés terén - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország és Szlovákia megmutatta, hogy a világjárvány idején is tud a nemzeteiket összekötő hidakat építeni - jelentette ki Igor Matovic, szlovák miniszterelnök a szlovákiai Révkomáromot Komárommal összekötő új Monostori híd átadásán. Litvánia nem osztja Brüsszel álláspontját a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségének megsértésével kapcsolatban, és nem támogatja a Varsó elleni uniós szankciókat - jelentette ki Saulius Skvernelis litván miniszterelnök. Kegyetlen tréfának nevezte a menedékjogról szóló dublini megállapodás tervezett módosítását Nello Musumeci szicíliai kormányzó csütörtökön, de az Európai Bizottság új migrációs paktuma vitához vezetett az olasz kormánypártok és az ellenzék között is. Fehéroroszország lezárja Litvániával és Lengyelországgal közös határát és megerősíti az ukrajnai határszakasz védelmét - jelentette be Aljakszandr Lukasenko. A fehérorosz külügyminisztérium „agresszív jellegűnek" minősítette az Európai Parlamentnek a fehéroroszországi helyzettel kapcsolatos határozatát, amely „semmilyen konstruktív elemet nem tartalmaz" - jelentette az Interfax orosz hírügynökség. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet független szakértői missziót indít a feltételezett emberi jogi jogsértések és választási visszaélések kivizsgálására az augusztus 9-i, vitatott fehérorosz elnökválasztással kapcsolatban. Lengyelország azt szeretné, hogy az Európai Unió legalább egymilliárd eurós pénzügyi támogatást nyújtson Fehéroroszországnak az ország újjáépítésére az új „Marshall-terv" részeként - közölte a lengyel miniszterelnök. Már 29,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 939 ezer, a gyógyultaké pedig 20,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában másfél havi egyenletes ütemű terjedés után ismét gyorsul a koronavírus-járvány: az előző napi rekord után csütörtökön is megközelítette az 1700-at az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. A fertőzöttek számának növekedése miatt Szlovénia újabb szigorításokat vezet be a járvány megfékezésére. Levette a karanténkötelezettség alól mentesített országok listájáról Szlovéniát a brit kormány. Csaknem öthavi csúcsra, április vége óta a legmagasabbra emelkedett az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek napi száma Németországban a Robert Koch országos közegészségügyi intézet adatai szerint. A jelenleginél szigorúbb korlátozó intézkedések bevezetését látja szükségesnek a spanyolok 58 százaléka a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezése érdekében - derült ki az állami társadalomkutató központ felméréséből. Meghaladta a 19 ezret a koronavírus okozta Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma Oroszországban. Németország felkérte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet, hogy nyújtson segítséget Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus tiltott halálos vegyszerrel történt állítólagos megmérgezésének kivizsgálásához - vált ismertté egy közleményből. Az afgán biztonsági erők legalább húsz tagjával végeztek éjszakai támadásokban a radikális iszlamista tálibok a keleti Nangarhar tartományban - közölte a helyi kormányzó szóvivője. Holttestet találtak a Dunában Csepelnél - erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI értesülését. A Tatabányai Törvényszék jogerősen fegyházbüntetésre ítélte egy embercsempész csoport öt tagját, akik 130 migránst juttattak el Németországba fejenként 250 ezer forintnak megfelelő euróért - közölte a törvényszék sajtótitkára. A villamospálya karbantartása miatt nem járnak a villamosok a Szabadság hídon és a Kiskörúton a hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Fehérvár FC továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójából, miután 1:0-ra nyert a máltai Hibernians vendégeként. Az Európai Labdarúgó Szövetség közzétette a Bajnokok Ligája playoff körének menetrendjét, ezek szerint a Ferencváros jövő szerdán, majd szeptember 29-én lép pályára a főtáblára jutásért. Az Európai Labdarúgó Szövetség az eredeti terveknek megfelelően, azaz továbbra is nézők előtt kívánja megrendezni a jövő csütörtöki Bayern München-Sevilla európai Szuperkupa-mérkőzést a Puskás Arénában. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség törölte a 2020/2021-es szezonból az U20-as férfi divízió 1/A világbajnokságot, melyen a magyar csapat is részt vett volna, valamint a női U18-as divízió 1/A vb-t, melynek Győr lett volna a házigazdája. Azonnali hatállyal felfüggesztették az edzéseket a Csurgói KK élvonalbeli férfi kézilabdacsapatánál, mert koronavírussal fertőzött játékosokat találtak a keretben. Babos Tímea oldalán a kínai Csang Su-ajjal első mérkőzésén kikapott a római salakpályás tenisztorna női páros versenyében.