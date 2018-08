Több mint kétszáz rezidens kerülhet kórházakba soron kívül

Soron kívül kerülhetnek a kórházakba fiatal orvosok. A Magyar Idők úgy tudja: az Emberi Erőforrások Minisztériuma már 210 szerződést aláírt a rezidensekkel. Augusztus közepén derült ki, hogy a közszférában érvényes létszámstop miatt a rezidenseket foglalkoztató Állami Egészségügyi Ellátóközpont nem veheti fel a frissen végzett orvosokat. A Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének elnöke a Hír Televíziónak azt mondta: felgyorsítaná a folyamatot, ha a mentősökhöz hasonlóan kivennék a rezidenseket a létszámstopra vonatkozó kormányrendeletből.

„Kvázi egyéni elbírálás alá kerül minden egyes ilyen szerződés periodikusan, és soha nem tudhatja az adott rezidens, hogy most egy hetet két hetet, vagy egy hónapot kell várni, még annak ellenére is, hogy az ígéret meg van és a gyakorlat is azt bizonyítja, hogy alá fogják írni ezeket a szerződéseket, hiszen két héttel ezelőtt körülbelül 210 ilyen szerződés került aláírásra. Számunkra az a jelzés érkezett, hogy a kormány kiemelten és soron kívül rendezi a helyzetet. Megnyugtató lenne, ha egy kormányrendelet-módosítással a rezidenseket kivennék ebből a körből” – fejtette ki Dénes Tamás.