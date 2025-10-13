Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 13. Hétfő Kálmán, Ede napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Több mint kérdőív, egy fegyver: a Nemzeti Konzultációval te védheted meg a pénzed Brüsszeltől

2025. október 13., hétfő 16:30 | MTI
kormány háború Ukrajna szuverenitás adóemelés Hidvéghi Balázs Brüsszel Nemzeti Konzultáció Tisza Párt

A tét óriási – jelentette ki Hidvéghi Balázs, aki bejelentette az új Nemzeti Konzultáció elindítását. A kormány a magyar emberekhez fordul, hogy közösen mondjanak nemet Brüsszel háborús terveire és a magyar családokat sújtó, durva adóemelésekre, amelyeket a hazai ellenzék is végrehajtana.

  • Több mint kérdőív, egy fegyver: a Nemzeti Konzultációval te védheted meg a pénzed Brüsszeltől

A tét óriási – jelentette ki Hidvéghi Balázs, aki bejelentette az új Nemzeti Konzultáció elindítását. A kormány a magyar emberekhez fordul, hogy közösen mondjanak nemet Brüsszel háborús terveire és a magyar családokat sújtó, durva adóemelésekre, amelyeket a hazai ellenzék is végrehajtana.

A Brüsszeli terv: vedd el a magyarok pénzét, és add Ukrajnának!

Hidvéghi Balázs egyértelműen fogalmazott: Brüsszel háborús döntéseket hoz. Azt tervezik, hogy éveken át finanszírozzák az elhúzódó háborút, ehhez pedig pénz kell. Sok pénz. És honnan vennék el? Az európai emberektől, így tőlünk, magyaroktól is, durva adóemelésekkel. Eközben a hazai ellenzék – a Tisza Párt és a többiek – a kiszivárgott terveik szerint már megegyeztek Brüsszellel. A választásokig titkolóznak, de a tervük világos: ha tehetnék, azonnal végrehajtanák a brüsszeli parancsot.

A magyar válasz: nem kérdőív, hanem önvédelmi fegyver

Sokan gondolhatják, hogy a Nemzeti Konzultáció csak egy újabb kérdőív. De ez óriási tévedés. A Nemzeti Konzultáció egy fegyver. Egy fegyver, amit a kormány a magyar emberek kezébe ad, hogy közösen védjük meg magunkat. Minden egyes kitöltött és visszaküldött kérdőív egy újabb "töltény" abban a tárban, amivel Orbán Viktor Brüsszelben harcolni tud a magyar érdekekért. Amikor a miniszterelnök leül tárgyalni, és azt mondja, "a magyar emberek nem akarnak adót emelni a háborúért", akkor a több millió visszaküldött konzultációval a háta mögött teszi ezt. Ez az az erő, amit a brüsszeli bürokraták sem hagyhatnak figyelmen kívül.

A döntés a te kezedben van: a családod zsebe vagy a háború zsebe?

A kérdés tehát rendkívül egyszerű és személyes. Akarod, hogy a nehezen megkeresett pénzedből finanszízzanak egy véget nem érő háborút? Vagy azt akarod, hogy az a pénz nálad maradjon, és te dönthess róla? A kormány álláspontja világos: adóemelések helyett adócsökkentés, a családi adókedvezmények bővítése és a rezsicsökkentés megvédése. De ehhez szükség van a te támogatásodra is. A Nemzeti Konzultáció kitöltése most nem egy politikai kérdés, hanem egy személyes döntés a saját és a családod jövőjéről.

 Ne engedd, hogy Brüsszel és a hazai ellenzék döntsenek a pénztárcádról! Töltsd ki a Nemzeti Konzultációt, és adj erőt a kormánynak a magyar érdekek megvédéséhez!

Forrás: MTI

Fotó: Canva

További híreink

Rendkívül káros lehet a sokak által imádott termék

XXI. Század Intézet: Vezet a Fidesz, a DK nem jutna be a parlamentbe

Megszólalt a Sztárban Sztár kiesője: „Elfáradtam...”

Ronaldo kirívó sportszerűtlenségéről terjed videó a magyar válogatott érkezése előtt + videó

Egy férfi több milliót talált a bankszámláján - ami ezután történt, arra álmában sem számított

Őrült helyzet: San Marino kijuthat a vb-pótselejtezőre, ha nagyon kikap

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Botrányos molinó a hétvégi Győr–FTC kézirangadón, eljárást indított az MKSZ

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

További híreink

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter elvesztette a türelmét
2
Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is
3
XXI. Század Intézet: Vezet a Fidesz, a DK nem jutna be a parlamentbe
4
Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó
5
Orbán Viktor is ott lesz a történelmi békecsúcson + videó
6
Esélye sem volt a gyenge, idős asszonynak – unokája verte halálra
7
Súlyos veszteség: Nagy Zsolt nélkül a magyar válogatott
8
Nem szivárog, léket kapott a Tisza Párt applikációja + videó
9
Halálos zuhanás: több tucat külföldi vesztette életét egy dél-afrikai buszbalesetben
10
Kósa Lajos: Az ukránoknak nem szeretném megadni az adataimat + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Történelmi léptékű fejlesztési program ért véget Zuglóban + videó

Történelmi léptékű fejlesztési program ért véget Zuglóban + videó

 Borbély Ádám hozzátette: az elavult, balesetveszélyes burkolatok helyett korszerű sportpályák, új játszóeszközök és zöld, pihenésre alkalmas terek várják a diákokat. A képviselő kiemelte: a beruházás egyszerre szolgálja a biztonságot, a közösségépítést és a fenntarthatóságot.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!