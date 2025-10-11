Keresés

Több mint kérdőív, egy fegyver: a Nemzeti Konzultációval te védheted meg a pénzed Brüsszeltől

2025. október 11., szombat 11:00 | Hír TV

"A tét óriási" – jelentette ki Hidvéghi Balázs, aki kifejtette az új Nemzeti Konzultáció részleteit. A kormány a magyar emberekhez fordul, hogy közösen mondjanak nemet Brüsszel háborús terveire és a magyar családokat sújtó, durva adóemelésekre, amelyeket a hazai ellenzék is végrehajtana.

"A tét óriási" – jelentette ki Hidvéghi Balázs, aki bejelentette az új Nemzeti Konzultáció elindítását. A kormány a magyar emberekhez fordul, hogy közösen mondjanak nemet Brüsszel háborús terveire és a magyar családokat sújtó, durva adóemelésekre, amelyeket a hazai ellenzék is végrehajtana.

A brüsszeli terv: vedd el a magyarok pénzét is, és add Ukrajnának!

Hidvéghi Balázs egyértelműen fogalmazott: Brüsszel háborús döntéseket hoz. Azt tervezik, hogy éveken át finanszírozzák az elhúzódó háborút, ehhez pedig pénz kell. Sok pénz. És honnan vennék el? Az európai emberektől, így tőlünk, magyaroktól is, durva adóemelésekkel. Eközben a hazai ellenzék – a Tisza Párt és a többiek – a kiszivárgott terveik szerint már megegyeztek Brüsszellel. A választásokig titkolóznak, de a tervük világos: ha tehetnék, azonnal végrehajtanák a brüsszeli parancsot.

A magyar válasz: nem kérdőív, hanem hatékony fegyver

Sokan gondolhatják, hogy a Nemzeti Konzultáció csak egy újabb kérdőív. De ez óriási tévedés. A Nemzeti Konzultáció egy hatékony fegyver. Egy fegyver, amit a kormány a magyar emberek kezébe ad, hogy közösen védjük meg magunkat. Minden egyes kitöltött és visszaküldött kérdőív egy újabb "töltény" abban a tárban, amivel Orbán Viktor Brüsszelben harcolni tud a magyar érdekekért. Amikor a miniszterelnök leül tárgyalni, és azt mondja, "a magyar emberek nem akarnak adót emelni a háborúért", akkor a több millió visszaküldött konzultációval a háta mögött teszi ezt. Ez az az erő, amit a brüsszeli bürokraták sem hagyhatnak figyelmen kívül.

A döntés a te kezedben van: a családod zsebe vagy a háború zsebe?

A kérdés tehát rendkívül egyszerű és személyes. Akarod, hogy a nehezen megkeresett pénzedből finanszízzanak egy véget nem érő háborút? Vagy azt akarod, hogy az a pénz nálad maradjon, és te dönthess róla? A kormány álláspontja világos: adóemelések helyett adócsökkentés, a családi adókedvezmények bővítése és a rezsicsökkentés megvédése. De ehhez szükség van a te támogatásodra is. A Nemzeti Konzultáció kitöltése most nem egy politikai kérdés, hanem egy személyes döntés a saját és a családod jövőjéről.

 Ne engedd, hogy Brüsszel és a hazai ellenzék döntsenek a pénztárcádról! Töltsd ki a Nemzeti Konzultációt, és adj erőt a kormánynak a magyar érdekek megvédéséhez!

 

Háború Ukrajnában

