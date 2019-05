Több mint húszezren a külképviseleti névjegyzékben

A kereszténydemokrata politikai vezetők feladata, hogy védjék és erősítsék azt az életformát, amely a keresztény hitből kinőtt: az emberi méltóságot, a családot, a hazát és az egyházi közösségeket - mondta Orbán Viktor. Az EP választás tétje, hogy bevándorlásellenes többség jön-e létre az európai intézményekben - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Miskolcon. Az ellenzék színtiszta kampányakciójának nevezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormánypártok nevében nyilatkozó KDNP-s Nacsa Lőrinc. Fidesz: Azok az ellenzékiek akcióztak a parlamentben, akik devizahitelekbe hajszolták az embereket, de egyetlen, a bajba jutottakat segítő intézkedést sem szavaztak meg. Költségvetési csalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást az MSZP-hez köthető sokmilliós gazdasági visszaélések ügyében a NAV - értesült a PestiSrácok. A párt belső levelezése szerint a szocialisták Pest Megyei szervezete 2016-ban súlyos, sokmilliós gazdasági visszaéléseket tárt fel, amiről több MSZP-s politikust, köztük az akkori pártelnököt, illetve a frakcióvezetőt is tájékoztatták. Az önkormányzat döntésének végrehajtására szólította fel a Fidesz zuglói választókerületének elnöke Karácsony Gergelyt a kifogások keresése helyett. Jelen Tamás hangsúlyozta: egyre nagyobb a káosz a zuglói parkolásban, amiből látható, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan a kerület vezetésére. Fontos célja az államnak, hogy a fiatalok élete minél tartalmasabb legyen - hangsúlyozta Rétvári Bence államtitkár. A gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy miként használják a közösségi médiát, és ebben a tanároknak nagy szerepük van - mondta Szűts Zoltán médiakutató. Magyarországon mintegy kétszázötvenezer súlyosan kövér ember él, rajtuk a diéta vagy a mozgás már nem segíthet, kizárólag a sebészeti kezelés - írta a Magyar Hírlap. A megemelt összegű jelzáloghitel-elengedés és a babaváró támogatás a 2019. július elseje után születendő gyermekek után vehető majd igénybe – közölte Novák Katalin államtitkár. Minden eddiginél nagyobb területen lesz idén a Szántóföldi Napok és AgrárgépShow: Idén 60 hektáron 150 kiállítóval várják az érdeklődőket május 23-án és 24-én Mezőfalván. A nemzeti autóbusz stratégia keretében, hat év alatt hatezer buszt cserélnek modern járművekre a közösségi közlekedésben - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter. Dánia képtelen több bevándorlót befogadni - mondta a dán parlament migrációért felelős szóvivője a Hír Tv Informátor című műsorában. Joachim Olsen közölte: a migráció még az egyébként gazdag Dániában is komoly gazdasági problémákat okoz, a harmadik világból érkező bevándorlók felének ugyanis nincs munkája. Közép-Európa jelenti a keresztény és nemzeti alapjaihoz visszatérő Európa jövőjét - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke Drezdában, a Szászország tartományi parlament Merre tartasz Közép-Európa? című konferenciáján. Magyarország továbbra is kész amerikai védelmi technológiával fejleszteni az ország légvédelmi rendszerét - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Az új fejezetükhöz érkező magyar-amerikai kapcsolatoknak stabil lelki alapot ad a keresztény közösségek védelméről szóló politika és a ragaszkodás a keresztény értékek megőrzéséhez - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Donald Trump amerikai elnök havonta 500 illegális migránst tervez áttelepíteni a mexikói határról Florida demokrata párti politikusok által irányított városaiba, ahol addig maradnának, amíg menedékkérelmükről nem döntenek. Az amerikai kormány megszünteti a kanadai acél-és alumíniumtermékekre kivetett vámot - jelentette be közös közleményében Washington és Ottawa. Donald Trump amerikai elnök később külön bejelentette a megállapodást Mexikóval is. Az Egyesült Államok légelhárító rakétarendszerek eladását hagyta jóvá Dél-Koreának és Japánnak - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Sebastian Kurz osztrák kancellár kizárta, hogy az általa vezetett Osztrák Néppárt folytassa az együttműködést Heinz-Christian Strache alkancellárral, korrupciós botránya miatt. Matteo Salvini olasz kormányfő-helyettes, a Liga vezetője szerint jelenleg Európa ellenségei vannak hatalmon, akik az álmot rémálommá, ketreccé változtatták. Belgium kiadta a brüsszeli Zsidó Múzeumban végrehajtott merénylet elkövetőjét Franciaországnak - sajtóinformációk szerint az Iszlám Állam katonájának 2013-ban és 2014-ben köze volt négy francia újságíró szíriai elrablásához. A kisebbik ukrán kormánypárt, a Népi Front bejelentette, hogy kilép a kormányzó koalícióból - az új koalíció megalakulására 30 nap áll rendelkezésre, ez idő alatt nem oszlatható fel a parlament. Merényletre készülő, vélhetően az Iszlám Állammal kapcsolatban álló terroristákra csapott le a rendőrség Indonéziában. Sokszorosan súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy isztambuli bíróság a 47 halálos áldozatot követelő, a Besiktas stadionja közelében 2016. december 10-én végrehajtott kettős robbantásos merénylettel kapcsolatos per négy fővádlottját. Húsz év börtönbüntetésre ítélte egy virginiai szövetségi bíróság a 62 éves Kevin Malloryt, a CIA egyik korábbi munkatársát, mert Kínának kémkedett. Lezárják Budapesten a Teréz körutat a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között vasárnap, sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Nagykörút ezen szakaszát - közölte a BKK. A Győri Audi ETO KC százszázalékos teljesítménnyel zárta a női kézilabda-bajnokságot, miután idénybeli utolsó mérkőzésén házigazdaként 33:27-re legyőzte a Mosonmagyaróvár csapatát. A Szolnok csapata szerezte meg a férfi vízilabda-bajnokság bronzérmét, miután a helyosztó második mérkőzésén is legyőzte az Egert.