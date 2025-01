Több mint harminc éve nem nőtt ekkorát az átlagbérek értéke

Megosztás itt:

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a tavalyi, közel tízszázalékos reálbér-emelkedés után is a keresetek további növekedésére számíthatnak a magyarországi munkavállalók – legalábbis a kormány várakozásai szerint. A reálbérek növekedésében joggal lehet reménykedni, hiszen az infláció az elemzők szerint is alacsonyabb szinten tartható, miközben a minimálbérrel kapcsolatos megállapodás a többi bérkategóriában is feljebb tornászhatja a fizetéseket.

Vagyis a foglalkoztatás alakulása mellett , úgy tűnik, a reálbérek alakulása is fittyet hányt az elmúlt időszakban átélt válságoknak. Az egyedüli év, amikor e tekintetben visszaesést tapasztalhattunk, 2023 volt, amikor az ukrajnai háború és az arra adott uniós szankciós válaszok miatt erősen meglódult az infláció. Erre reagálva a kormány olyan célzott és eredményes intézkedéseket vezetett be, mint az online árfigyelő rendszer és a kötelező akciózás.

Az optimista forgatókönyvben bízók várakozása szerint idén megismétlődhet a hazai munkaerőpiacon az a jelenség, amely már tavaly is megfigyelhető volt: mégpedig, hogy a cégek még a minimálbérnél és a garantált bérminimumnál is nagyobb mértékben emelhetik a fizetéseket az alacsonyabb kereseti sávokban. Az ok nem más, mint a minimálbér-emelés bértorló hatása, azoknál a vállalatoknál ugyanis, amelyek meg akarják tartani a szakképzett munkaerőt, muszáj jócskán emelni a béreket.

