Ezernél is több választási plakátja van a pécsi polgármesternek + videó

A 2019-es választáson én is támogattam Péterffy Attila kompániáját – mondta Körömi Attila, aki az előző választáson a Momentum országos elnökségének volt a tagja. A HírTV-nek azt mondta: erős a gyanúja, hogy Péterffy mostani kampányát Bodnár Imre pénzeli. Ő az aki éveken keresztül a korábbi kormánypárti városvezetés feltételezett visszaéléseit vizsgálta eredmény nélkül. Ettől függetlenül munkájáért közel 600 millió forintot kapott. A volt Momentumos politikus szerint most az ő egyesülete finanszírozza Péterffy plakátjait.

