Több mint egymilliárdot parkoltat egy offshore számlán Szabó Zsolt

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 8:30 - PERON. VENDÉG: UJHELYI ISTVÁN EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕ, MSZP TÜNTETNEK SZOMBATON AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK, AZ ÁGAZATBAN TAPASZTALHATÓ KIVÁNDORLÁSRA HÍVNÁK FEL A FIGYELMET. KUTATÁS - KORRUPCIÓKUTATÓ KÖZPONT: A KORMÁNYPÁRTI SAJTÓ BIZONYÍTOTTAN TERJESZTI AZ OROSZ PROPAGANDÁT. MILLENIUM INTÉZET: 2010 ÓTA TÖBB MAGYAR VÁNDOROLT KI, MINT AHÁNYAN ELHAGYTÁK AZ ORSZÁGOT AZ 1956-OS FORRADALOM UTÁN. ELSÕRE KÓSA LAJOS FELESÉGÉNEK ÍGÉRTÉK A 800 MILLIÓT. -NÉPSZAVA BELIZE-I OFFSHORE SZÁMLÁN TART HATALMAS ÖSSZEGET SZABÓ ZSOLT FIDESZES KÉPVISELÕ - MAGYAR NEMZET. HAVI 2,5 MILLIÓ FORINT, A VAGYONNYILATKOZATÁBAN NEM SZEREPLÕ JÖVEDELEMRE TESZ SZERT SZATMÁRY KRISTÓF FIDESZES KÉPVISELÕ. SORON KÍVÜL INTÉZTEK 200 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁST ÁDER JÁNOSÉK EGY MOBIL VÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSRE. SORRA KÜLDI A RENDÕRSÉG AZ 50 EZRES BÜNTETÉSEKET A DIÁKTÜNTETÉSEKEN RÉSZT VEVÕ FIATALOKNAK - 444. HASZNOT HÚZHAT LÁZÁR A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VADÁSZKASTÉLYBÓL, MIUTÁN FONTOLGATJA, HOGY BESZÁLL AZ ÜZEMELTETÉSÉBE. MÁR NYOMTATJÁK AZ ÁPRILIS 8-AI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS SZAVAZÓLAPJAIT. A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE 40 EZREN REGISZTRÁLTAK, EZ 11 EZERREL TÖBB, MINT 4 ÉVE. FIZETETT KAMPÁNYT AKARNAK INDÍTANI A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁKBAN, HOGY MOZGÓSÍTSÁK A KINT ÉLÕ MAGYAR VÁLASZTÓKAT. ORBÁN VIKTOR HATALOMBAN TARTÁSA MIATT MAGYARÁZKODIK KARÁCSONY GERGELY. KARÁCSONY GERGELY AZT ÍRTA A FACEBOOK-ON, HOGY SZERINTE FÉLREÉRTHETÕ VOLT A MAGYAR NARANCSNAK ADOTT INTERJÚJA. GYURCSÁNY FERENC A FACEBOOKON OSZTOTTA KI SZÉL BERNADETTET ÉS KARÁCSONY GERGELYT. AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE NÉHÁNY NAPJA ARRÓL BESZÉLT, HOGY MEGTARTANÁ POLT PÉTERT FÕÜGYÉSZNEK. MÁR 250 MILLIÁRD FORINTRA RÚGNAK A MEGÚJULÓ VÁROSLIGET KÖLTSÉGEI. MEGSZAVAZTA A CEGLÉDI KÖZGYÛLÉS, HOGY ELKÉRIK A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERÛSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ OLAF-JELENTÉST. VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ SEMJÉN ZSOLT ELLEN A JOBBIK SVÉDORSZÁGI VADÁSZTÚRÁI MIATT. FELJELENTETTE SEMJÉN ZSOLTOT A LELÕTT RÉNSZARVAS TULAJDONOSA. BÁR TÖRVÉNYSÉRTÕ LEHET, ORBÁN VIKTOR TOVÁBBRA IS LELKESEN FOTÓZKODIK KISGYEREKKEL. PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE: SÚLYOSAN ETIKÁTLAN BIODÍSZLETKÉNT HASZNÁLNI GYEREKEKET. EU-CSÚCS - UNIÓS VEZETÕK: "NAGYON VALÓSZÍNÛ", HOGY OROSZORSZÁG A FELELÕS AZ ANGLIAI MÉRGEZÉSÉRT. MERKEL: TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK IS ELKÉPZELHETÕEK AZ ANGLIAI MÉRGEZÉS ÜGYÉBEN. THERESA MAY: OROSZORSZÁG ARCÁTLAN TÁMADÁST INTÉZETT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ELLEN. A LITVÁN ELNÖK OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSÁT FONTOLGATJA A SZKRIPAL-ÜGY MIATT. EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE: EURÓPÁNAK NINCS TÖBB VESZTEGETNI VALÓ IDEJE, HOGY MEGOLDJA A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGOT. ANTONIO TAJANI SZERINT KÖZÖS SZABÁLYOK NÉLKÜL NEM ELÕZHETÕ MEG AZ ÚJABB BEVÁNDORLÁSI HULLÁM. AZ EU EGYELÕRE MENTESSÉGET KAP AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA IMPORTÁLT ACÉLRA ÉS ALUMÍNIUMRA KIVETETT VÁMOK MEGFIZETÉSÉRE. DONALD TRUMP BEJELENTETTE, HOGY VÉDÕVÁMOKAT VETNEK KI MINTEGY 60 MRD DOLLÁRNYI KÍNAI IMPORTTERMÉKRE. TRUMP LEVÁLTOTTA HERBERT MCMASTERT ÉS JOHN BOLTONT NEVEZTE KI AZ ÚJ NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJÁNAK. A KOALÍCIÓNAK TAGJA MARAD A MOST-HÍD PÁRT, AMI AZ IGAZSÁGÜGYI TÁRCÁT KAPTA. SZÍRIA - TÛZSZÜNETRÕL SIKERÜLT MEGÁLLAPODNI A MÁSODIK LEGNAGYOBB KELET-GÚTAI FEGYVERES SZERVEZETTEL. ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLTEK EGY AFGÁNT NÉMETORSZÁGBAN NEMI ERÕSZAK ÉS GYILKOSSÁG MIATT. TÖBBEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK EGY VIETNAMI TORONYHÁZBAN KELETKEZETT TÛZBEN. TELJESEN LEZÁRJÁK A NYUGATI PÁLYAUDVART SZOMBATON FELSÕVEZETÉK-KARBANTARTÁS MIATT. 4 FT-TAL DRÁGULT A BENZIN, A 95-ÖS ÁTLAGÁRA ÍGY 359 FT-RA NÕTT. A BELVÍZ MIATT EGYRE TÖBB HELYEN MÁR HARMADFOKÚ KÉSZÜLTSÉG MELLETT VÉDEKEZNEK. MÁR CSAKNEM KÉTSZÁZ KILOMÉTEREN ÁRVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉGET RENDELTEK EL. CSAKNEM SZÁZ VILÁGHÁBORÚS GRÁNÁT, ILLETVE LÕSZER KERÜLT ELÕ SZÉKESFEHÉRVÁRON EGY IPARI PARKBAN. HOSSZAN TARTÓ SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN ÉLETÉNEK 69. ÉVÉBEN ELHUNYT KULCSÁR FERENC FELVIDÉKI MAGYAR KÖLTÕ.