Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél

2025. október 31., péntek 17:46 | Magyar Nemzet

A százhalombattai Mol-finomítóban történt tűzeset hirtelen új, nemzetbiztonsági dimenziót kapott. Míg korábban gondatlanságról volt szó, az ügyet most a „magyar FBI”, vagyis a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vette át, Tényi István pedig a Terrorelhárítási Központhoz (TEK) fordult. Elemzésünkben azt vizsgáljuk, hogyan vetít hideglelős árnyékot erre az esetre a lengyel külügyminiszter botrányos, nyíltan szabotázsra buzdító fenyegetése.

  • Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél

Az október 20-i százhalombattai Mol-tűzeset ügye drámai fordulatot vett. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság eredetileg foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást, ami egy ilyen ipari incidensnél rutin eljárásnak tekinthető. Azonban a Magyar Nemzet értesülése, miszerint a nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vette át, és Tényi István bejelentése nyomán a Terrorelhárítási Központ (TEK) bevonása is felmerült, minőségileg új helyzetet teremt.

Ez a lépés egyértelműen jelzi: a hatóságok a puszta balesetnél sokkal súlyosabb forgatókönyvet, a szándékosság, sőt, a terrorcselekmény vagy szabotázs lehetőségét is vizsgálják. De mi adhat okot egy ilyen súlyos gyanúra?

 A fenyegetés: amikor a politika valósággá válhat

A választ egy olyan erkölcsileg és diplomáciailag védhetetlen nyilatkozat adja meg, amely a jelenlegi európai háborús pszichózis mélységeit mutatja. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter – tehát egy elvileg szövetséges NATO- és EU-tagország hivatalban lévő minisztere – nemrég az X közösségi oldalon tette közzé botrányos gondolatait.

A lengyel bíróság épp elutasította az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását, mire Sikorski diadalmasan közölte: a „megszálló szabotálása nem bűncselekmény”. Majd – és ez a döbbenetes fordulat – közvetlenül Szijjártó Péternek és Magyarországnak üzenve fejezte ki reményét, hogy valaki (Magyar Péterre utalva „bátor honfitársként”) sikerrel jár, és megsemmisíti azt az olajvezetéket, amelytől Magyarország energiaellátása függ.

A józan ész veszélyjelzése

Ez a nyilatkozat nem egyszerű politikai vita vagy rosszindulatú csipkelődés. Ez egy szövetséges ország polgárai ellen irányuló, nyílt szabotázsra való felbujtás egy hivatalban lévő külügyminisztertől.

A józan ész azt diktálja: Ha egy ilyen magas pozícióban lévő személy nyíltan buzdít egy stratégiai fontosságú magyar létesítmény elleni támadásra, és nem sokkal később ebben a létesítményben (vagy annak egy fontos egységében) rejtélyes tűz üt ki, akkor a véletlen egybeesés lehetőségét felelőtlenség lenne elsődlegesként kezelni.

Ahogy Tényi István fogalmazott, a kritikus infrastruktúra megzavarása, amely súlyos hatást gyakorolhat a nemzetbiztonságra és a gazdaság működésére, kimerítheti a terrorcselekmény fogalmát.

Konklúzió: többé nem baleset

A Mol-tűz ügye ezzel kilépett a belügyi hírek közül és kőkemény nemzetbiztonsági üggyé vált. Az NNI és a TEK bevonása nem hisztériakeltés, hanem az egyetlen logikus és felelős lépés egy olyan korban, ahol a háborús retorika már a fizikai szabotázs gondolatát sem tartja tabunak.

Miközben a brüsszeli elit a háború eszkalációját támogatja, addig a szövetségeseik már a többi tagállam energiabiztonságának aláásásáról fantáziálnak. A magyar hatóságok feladata most az, hogy minden kétséget kizáróan felderítsék: a százhalombattai tűz egy sajnálatos baleset volt-e, vagy egy előre bejelentett, ellenséges támadás első, vészjósló felvonása.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet

Olvassa el kiemelt elemzésünket is: A politikai piromán esete: Hogyan lehet „emberséges országot" építeni egy kanna benzinnel? Lebilincselő elemzés a képmutatás logikájáról és a gyűlöletkeltés valódi céljáról. Tovább a cikkre...

