Több mint 90 településen marad el a lomtalanítás

Lomtalanítást most egy darabig biztosan nem láthatnak a Gödöllőiek és a környező településen élők. A Zöld Híd Nonprofit Kft. gyűjtőautóinak állapota ugyanis leromlott, annyira hogy a társaság kénytelen ideiglenesen felfüggeszteni az általa ellátott településeken a lomok elszállítását. A társaság megbízott ügyvezető igazgatója azt mondja: az utóbbi időben megnőtt az ellátandó települések száma, a bevételek csökkentek, míg a kiadások folyamatosan nőttek.

„Ha nem hoztam volna meg ezt az ügyvezetői döntést, akkor ebben a régióban a vegyes hulladék begyűjtés is veszélybe került volna, és a szelektív hulladékgyűjtés, ami úgy gondolom, hogy nem fordulhat elő. Ugye az 52 alkalommal történik egy évben, a lomtalanítás pedig egyszer kerül megszervezésre. Tehát a legkisebb rosszat választottuk. Talán lesz egy kis javulás év vége felé érkezik 9 új autónk a KEHOP programból és most is keressük a technikát, hogy hogyan tudnánk többet bevonni a feladat megoldására” – így Gyenes Szilárd, a Zöld Híd Nonprofit Kft. megbízott ügyvezető igazgatója.

Gödöllő polgármestere arra számít, hogy az illegálisan lerakott szeméthalmok megszaporodnak majd.

„Nyilván az erdő szélén fog kikötni egy csomó hulladék. Azt is majd valakinek, valamilyen formában el kell takarítania. Tehát ez a mostani, remélhetőleg átmeneti eszközhiány, ez sokkal többe fog kerülni, mint az eszközök pótlása, ezt kellene belátnia annak a részvénytársaságnak, amely alá tartozik a hulladékgazdálkodás” – mondta Gémesi György.

Az érintett települések lakosainak szombaton lehetőségük volt többet megtudni a fennálló helyzetről, ugyanis a ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ nyílt napot szervezett. Az egyik látogató azért jött el, mert hétvégi háza van Szadán, így őt is érinti a lomtalanítás elmaradása.

„Én a magam részéről azt javasolnám, hogy legalább be lehessen hozni térítésmentesen hozni ezeket a lomokat. Ezt mindenképpen az önkormányzatnak is és a közszolgálati vezetésnek is figyelembe kellene venni” –hangsúlyozta Hartay Mihály.

A cég autóállománya átlagosan 11 éves és átlagosan napi 16 órát dolgoznak velük.