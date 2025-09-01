Több mint 800 halott Afganisztánban: Hatos erejű földrengés tarolta fel az afgán hegyes észak-keletet + videó

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke határozottan cáfolja az adóemelés terveit, ám korábbi ígéretei és tettei közötti ellentmondások – mint például a politikai szerepvállalás kezdeti tagadása, majd brüsszeli szerepvállalása – újra kérdéseket vetnek fel szándékai őszinteségéről.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Egy zuglói iskola tanévnyitóján rendőrkutyákkal szemléltették a biztonságos közlekedés fontosságát, kiemelve a zebra körültekintő használatát. Az iskolakezdés idején megszaporodó gyalogosok és kerékpárosok, köztük sok kisgyermek miatt a rendőrség látványos bemutatóval hívta fel a figyelmet a balesetmegelőzésre.
Az elképzeléseikre ugyanis senki sem szavazna -jelentette ki a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra elmondta: a magyarokat nem lehet becsapni, mert a józan eszükre hallgatva esélyt sem adnak egy Brüsszeli bábkormánynak