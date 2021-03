Több mint 785 ezer a beoltottak száma, 6278 az új fertőzött és elhunyt 152 beteg

6278 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdet óta összesen 446 178-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 152 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 15 476 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 785 440 fő a beoltottak száma, közülük 267 153 fő már a második oltását is megkapta. Rajtunk is múlik, hogy szükség lesz-e további korlátozó intézkedésekre - hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem rektora. Merkely Béla közölte: a koronavírus semmit nem veszített az erejéből, és ha nem tudjuk kordában tartani a számokat, akkor akár további szigorításokra is sor kerülhet. Most jellemzően a sokkal fiatalabbak kerülnek súlyos állapotba és kórházba - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrum kórház főorvosa Magyarország élőben extra című műsorunkban. A hétvégén 74 ezer, 18 és 60 év közötti krónikus beteget tervezünk beoltani a kórházi oltópontokon az AstraZeneca oltóanyagával, az érintettek sms-ben kapják meg az oltópont helyét és az oltás idejét - mondta az országos tiszti főorvos. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője felszólította Újbuda baloldali önkormányzati vezetését, hogy haladéktalanul mondja fel a Czeglédy Csabával kötött ügyvédi megbízási szerződést. Számos kerületben van megbízási szerződése Czeglédy Csabának, Gyurcsány Ferenc ügyvédjének. Tudják milyen múltja van, számos esetben diákokat, munkavállalókat csapott be, ezért függesztette fel az ügyvédi kamara a tagságát - mondta Simicskó István. Az élelmiszerellátás, a termelés a járvány ellenére zavartalan, a mezőgazdasági fejlesztések országszerte folytatódnak - mondta az AGROmashEXPO virtuális megnyitóján Nagy István agrárminiszter. Az Európai Néppárt liberális centrista erővé vált az évek során - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Szijjártó Péter szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezés helyett a legsikeresebb EPP-tagpárt eltávolítását szervezte. Kilép a Fidesz az Európai Néppárt frakciójából - írta levelében Orbán Viktor miniszterelnök Manfred Webernek, az EPP frakcióvezetőjének. A kormányfő úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy miközben több százezer ember kerül kórházba a világjárvány miatt, a Néppárt azzal van elfoglalva, hogy elnémítsa a demokratikusan megválasztott Fideszes EP-képviselőket. Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportja vezetőjének az lett volna a feladata, hogy egyben tartsa a frakciót, nem az, hogy legyengítse azt - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Az Európai Néppárt balra tolódik, folyamatosan veszíti el karakterét - mondta Hidvéghi Balázs. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint ideje lenne, hogy a pártcsoport visszatérjen a Nemzetek Európája koncepcióhoz, és elfogadja: a hagyományos kereszténydemokrata értékeknek helye van az európai politikában. A Néppárt frakciójának többsége átlépett egy határt, amellyel kapcsolatban világossá kellett tennünk, szóba sem jöhet, hogy ezen határ túllépése mellett bármifajta egyetértés kialakulhat - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz Európai parlamenti képviselője. Matteo Salvini, az Olaszországban a kormánypártok közé tartozó, jobboldali Liga vezetője üzenetet küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek, melyben a magyar nép iránti barátságot és közelséget hangsúlyozta - közölte az olasz politikus pártja. Az idei szlovákiai népszavazáson való részvételre, illetve azon magyarságuk feltüntetésére kérte a felvidéki magyarokat révkomáromi látogatását követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A világon 115, 2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 65,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Milos Zeman cseh államfő kérésére Kína koronavírus elleni Sinopharm vakcinát szállít Csehországnak. Horvátország megvizsgálja annak lehetőségét, hogy még mielőtt az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyná a Szputnyik V vakcinát, hogyan kaphatna az orosz oltóanyag behozatali engedélyt - jelentette ki Vili Beros egészségügyi miniszter. Teljes lezárás, kijárási tilalom és akár a határok újrazárása is várhat Montenegróra a politikusok bejelentései szerint, a rossz járványmutatók miatt az egészségügyi miniszter teljes lezárást, míg a köztársasági elnök határzárást követel. Venezuelában is megjelent a koronavírus erősen fertőző brazíliai törzse - közölte Nicolás Maduro államfő. Izraelben elítélték és antiszemita indíttatásúnak bélyegezték, a palesztinok viszont üdvözölték a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság által indított vizsgálatot a palesztin területeken elkövetett háborús bűncselekmények ügyében. Meghaladta a 60 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma Kolumbiában, szinte napra pontosan egy évvel az után, hogy regisztrálták az első fertőzöttet az országban. Felfüggesztette az amerikai parti őrség a napokban szexuális zaklatással megvádolt Andy Teuber, alaszkai őslakos egészségügyi vezető keresését, aki kedden délután tűnt el helikopterével Anchorage-ból. Lehetséges terrortámadásként vizsgálja a hatóság azt a késelést, amelynek során legkevesebb nyolc embert megsebesített egy férfi a svédországi Vetlanda település központjában. A rendőrség meglőtte és letartóztatta tettest. Szlovákia szigorúbb határforgalom-ellenőrzést vezetett be a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt - közölte Kiss Róbert a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Oldalára borult egy tréler az M0-ás autóút 32-es kilométerszelvényénél, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Gyál térségében - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás hat férfi és két nő ellen, aki a gyanú szerint Csongrádon, Szentesen és Hódmezővásárhelyen is árulta a kristály nevű szert - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: Dinamo Tbiliszi (georgiai) - FTC-Telekom Waterpolo 4:11 Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC - ZTE FC 2:0; Újpest FC - Budafoki MTE 2:0; MOL Fehérvár FC - Paksi FC 2:2 Női kézilabda NB I: Dunaújvárosi Kohász KA - Alba Fehérvár KC 27:24; FTC-Rail Cargo Hungaria - Motherson Mosonmagyaróvári KC 34:31; Siófok KC - Hungast Szombathelyi KKA 43:31 Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - Szolnoki Olajbányász 70:85; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Atomerőmű SE 80:93; Sopron KC - OSE Lions 85:83