Több, mint 50 hőségnapot rögzíttetek idén nyáron

A harmadik hőhullám augusztusban érkezett: augusztus 11-től egyre nagyobb területen emelkedett a hőmérséklet 35 fok fölé a délutáni órákban, 12-én Baján már 38,5 fok volt a maximum, majd augusztus 13-tól 18-ig minden nap dőlt meg országos melegrekord és a napi középhőmérséklet országos átlagban is 27 fok körül alakult ezekben a napokban. Augusztus 13-án, 14-én és 17-én a napi maximumhőmérséklet országos rekordja, augusztus 14-én, 15-én, 16-án, 17-én és 18-án a legmagasabb minimumhőmérséklet országos rekordja is megdőlt.

A HungaroMet a nyárról készített összefoglalójában a honlapján azt írta, a 2024-es nyár középhőmérséklete országos átlagban 2,7 Celsius-fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát, az éghajlati normált, amivel 1901 óta a legmelegebb lett. Több tartós hőhullám is kialakult a nyáron, és júliusban és augusztusban is meghaladta a legmagasabb mért hőmérséklet a 40 Celsius-fokot.

