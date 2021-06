Több mint 40 ezer illegális bevándorlót fogtak el idén

A mostani fővárosi közlekedési káosz oka, hogy egyszerre indítottak el különböző forgalom korlátozásokkal járó beruházásokat - nyilatkozta a korábbi főpolgármester a Magyar Nemzetnek. Tarlós István szerint most látszik csak igazán, hogy mekkora hiba volt a Lánchíd és a Blaha Lujza tér 2019-re előkészített felújításának projektjét indokolatlanul, mondvacsinált okokból másfél évig megállítani. Nem alakultak volna ki ilyen hatalmas dugók Budapest belvárosában, ha Karácsony Gergely kihasználta volna a pandémia alatti időszakot, amikor kevesebb autó volt az utakon - mondta a Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős államtitkár. Fürjes Balázs koncepciót lát azokban az intézkedésekben, amelyek szerint több, a belvárosi forgalmat nagymértékben terhelő beruházást egy időben indít el a fővárosi vezetés. Homoszexuális és LMBTQ képekkel plakátolták tele Terézvárosban az egyik játszótér kerítését. A kiállítást Soproni Tamás momentumos polgármester nyitotta meg. A budapesti kerület vezetése nem akart nyilatkozni a HírTv-nek. Módosító csomagot nyújtottak be a pedofil törvénytervezethez. A változtatás kimondja, hogy az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Meg kell óvni a gyerekeket az LMBTQ tartalmaktól - mondta Schittl Esztert, a CitizenGo magyarországi programigazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Budapesten a hetedik kerületi vezetés március óta nem állt szóba a vállalkozókkal - mondta Kiripolszky Csongor, a Szabad Bisztró tulajdonos üzemeltetője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Karácsony Gergely főpolgármester kétszer kilenc pontot ismertetett az úgynevezett 99 Mozgalom programjából. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a 99 Mozgalom programja, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester ismertetett, semmi újdonságot nem tartalmaz a korábban bemutatott baloldali programhoz képest, amelyet Gyurcsány Ferenc DK elnök „tollba mondott”. Két dolog van, ami minden ember számára fontos, a szabadság és a biztonság, de a koronavírus-járvány egyszerre fosztott meg minket a szabadság- és a biztonságérzetünktől - jelentette ki Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Májusban a tavalyihoz viszonyítva több mint 200 százalékkal, több mint 1 millió 250 ezerre nőtt a vendégéjszakák száma Magyarországon - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. A bölcsődefejlesztések a magyar családpolitika céljait szolgálják - mondta a kisgyermekek napközbeni ellátásáért felelős miniszteri biztos a Pest megyei Bugyi új, mintegy 530 millió forintos beruházással kialakított bölcsődéjének átadóján. A szellemi honvédelem fontosságáról beszélt az igazságügyi miniszter Budapesten, a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szellemi honvédőket díjazó ünnepségén. A hadsereg fejlesztésének nincs céldátuma, ami zajlik, az egy lezárhatatlan folyamat része - jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, a Magyar Honvédség közelmúltban kinevezett parancsnoka a Magyar Hírlapnak adott interjúban. Az Európai Unió Bírósága eleget tett az Európai Parlament kérésének és elrendelte a jogállamisági kondicionalitást megtámadó keresetünk gyorsított eljárásban történő elbírálását - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A baloldal jogi eszközökkel akarja rákényszeríteni az akaratát az ellenfeleire - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. A nyugat-balkáni országok európai uniós integrációjának felgyorsítása központi eleme lesz a visegrádi csoport júliusban kezdődő magyar soros elnökségének - jelentette be Kövér László, az Országgyűlés elnöke Lengyelországban. A kazahsztáni hatóságok bejelentették, hogy elfogadják a magyar, a thaiföldi és a mongol védettségi igazolványt, oltási útlevelet. A világon több mint 175,1 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. António Guterres ENSZ-főtitkár üdvözölte a hét vezető ipari hatalom csoportjának angliai csúcstalálkozóján tett oltóanyag-felajánlásokat, de kevesellte is. Jóváhagyta a szerbiai gyógyszerügynökség, hogy a Pfizer/BioNTech vakcinájával beolthatók legyenek a 12 és 15 év közötti fiatalok. Az iráni Mesmed városban az országban kifejlesztett Iran Barakjat típusú, koronavírus elleni vakcinával is oltják már a lakosságot. A kelet-ukrajnai szeparatisták öt harcosa életét vesztette a luhanszki Holubivka településen az ukrán kormányerők támadásában - állították a szakadárok. Évek óta nem látott mélyponton vannak az orosz-amerikai kapcsolatok - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma újabb katonai segélyt jelentett be Ukrajna számára Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz jövő heti találkozója előtt. Ausztria és Litvánia további európai uniós szankciókat sürget Fehéroroszországgal szemben - közölte Sebastian Kurz osztrák kancellár és litván hivatali partnere, Ingrida Simonyte. Agyonlőttek két embert a mexikói Cancún strandján, egy turista megsebesült - közölte Quintana Roo állam ügyészsége. Hétfőtől ismét teljes nyitvatartással működik három átkelő a szerb-magyar határon. Katonai járművek közlekedése miatt lassulhat a forgalom az ország több pontján – közölte a Honvédelmi Minisztérium. Lezárják a fél útpályát a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Halász utcáig, valamint a pesti oldalon a Széchenyi rakpartot a Jászai Mari tér és a Markó utca között vasárnap déltől egy rendezvény előkészületei miatt - közölte a BKK. Módosul a ráckevei HÉV közlekedése június 12-13-án és 26-27-én pályakarbantartás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az éjszaka várható hidegfront elvonultával érkezik az év első tartós hőhulláma - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Labdarúgó Európa-bajnokság: Törökország - Olaszország 0:3 A budapesti Városligeti Műjégpályán megnyílt a szurkolói zóna, a sportág kedvelői kivetítőn nézhetik a labdarúgó mérkőzéseket. A nehézsúlyú Sipőcz Richárd és Szigetvári Mercédesz is helyezetlenül fejezte be szereplését szombaton a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon.