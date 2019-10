Több mint 38 ezren először élhetnek szavazati jogukkal

Az első választó jelenlétében zárták le az urnákat a szavazatszámláló bizottságok. Márton fontosnak tartja, hogy az állampolgárok tisztában legyenek a városvezetők személyével, hiszen döntésük hatással van a jövőjükre.

"Per pillanat munkába megyek, most jómagam bolti eladó, így változó a munkaköröm, meg hát a munkaidő, és ma egész nap dolgozom, egészen 7-ig, és utána már nem jutna időm sajnos a szavazásra, ezért gondoltam, hogy elintézem most"

- mondta Tóth Márton.

A májusi európai parlamenti választás óta 38 ezren váltak választópolgárrá. Ők a szavazáskor egy piros-fehér-zöld színű, hajlítható mobiltelefon-kitámasztót kaptak emlékül.

"Ez a mi jövőnk, és a mi jövőnk függ ettől a szavazattól, szerintem a fiataloknak a legfontosabb, hogy kinyilvánítsák a véleményüket, és tényleg döntsenek, hogy ki legyen a jövő vezetője a kerületünkben és a főpolgármester-jelölti címen is"

- fogalmazott Tölgyes Izabell.

Zalaegerszegen közel száz első szavazó adhatta le voksát. Nyilván vártam ezt a napot, mivel mégiscsak most szavazhattam először, valamilyen szinten ez egy élmény is volt, vártam is persze, meg hát kaptam ilyen első ajándékot is, ilyen telefontartó szerűséget.

A legtöbb első szavazó a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátorban adja le szavazatát.

HírTV