Több mint 33 millió szavazólap készül a választásokra + videó

Nagy Attila, elnök, Nemzeti Választási Iroda: "Azt is fontos hangsúlyozni, és az is a munkának a volumenét mutatja, hogy több mint 33 millió szavazólapot gyárt most le a nyomda. Ebből több mint 24 millió szavazólap a helyi önkormányzati választásokat segíti, közel 8 millió szavazólap az európai parlamenti választásokat és több mint másfél millió szavazólap a nemzetiségi önkormányzati választásokat."

Folyamatosan érkeznek a szavazólapok a nyomdagépből a szalagra. Már javában zajlik a munka a június 9-i helyi önkormányzati és az európai parlamenti választásra. Így van ez a budapesti ANY Biztonsági nyomdában is, ahol a szavazólapok nyomtatása zajlik, szigorú biztonsági intézkedések mellett.

Your browser does not support the video tag.